KARLSSON: Har all anledning att vara oroliga

Måns Karlssons blixtkrönika efter att Brynäs besegrat Djurgården med 3-2 efter förlängning.

Det här var definitivt en av de märkligare matcher jag sett i SHL den här säsongen. Allt började redan på första nedsläpp då Niklas Gällstedt valde att ställa upp med backbusen Luke Witkowski som forward för att bjäbba med Albin Grewe – och den satsningen lyckades. Grewe åkte ut direkt på första nedsläpp och Brynäs tog ett kommando om matchen. Ett kommando de aldrig riktigt släppte.

Redan efter tre minuter ledde de skotten med 9-0 – men Djurgården tog ledningen med det som var deras första skott på mål.