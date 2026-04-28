Rönnberg i stort finaldrama – får till en sjunde match

Efter två raka förluster i finalserien mot Davos var Roger Rönnbergs Fribourg illa ute.

Men svensklaget – med sex svenskar i truppen, lyckades skaka fram en sjunde match.

Detta efter stor dramatik.

Roger Rönnberg i båset under tiden i Frölunda. Foto: Bildbyrån

Fribourg-Gotteron har gjort en bra säsong under Roger Rönnbergs ledning och tagit sig hela vägen till final i Schweiz. Efter de tre första matcherna ledde man dessutom finalserien med 2–1. Men sedan har Davos lyckats vinna två raka matcher med uddamålet och satt rejäl press på Rönnbergs lag.

Men Jacob De La Rose, Patrik Nemeth, Lucas Wallmark och Marcus Sörensen med flera höll liv i serien på tisdagen. I en jämn och tät match såg det länge ut att räcka att Julien Sprunger, 40, klev fram med matchens första och enda mål i inledningen. Men Davos stod för en forcering som gav kvittering – på ett dråpligt sätt om man har hjärtat hos Fribourg.

Ett inspel från bakom målet studsade nämligen in i mål via målvakten och Davos tvingade fram en förlängning.

Detaljen som talar för guld

Där lyckades Jeremi Gerber avgöra redan efter 3.51 för Fribourg.

Nu har Roger Rönnbergs lag chansen att vinna guld på torsdag. Då måste man slå Davos på bortais. Vad som talar för det?

Efter match ett har nämligen mönstret varit som så att ett lag vinner två raka matcher. Först vände Fribourg 0–1 till 2–1 i matcher, innan Davos vände tillbaka.



