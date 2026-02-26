KARLSSON: Då kommer ingen vilja möta Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

De ligger bara sjua i SHL – men känslan är ändå att Brynäs kan gå hur långt som helst i ett slutspel. Det skriver Måns Karlsson efter Brynäs straffseger mot Rögle.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs gjorde till stora delar en mycket, mycket svag hemmamatch mot Rögle. Det kan rent av vara den svagaste hemmamatchen de gjort sedan återkomsten till SHL, om vi bortser från när de gled runt på en skridsko de avslutande omgångarna förra säsongen. Då var nämligen seriesegern redan säkrad och Brynäs avslutade säsongen med fyra raka segrar och såg ut att inte bry sig över huvud taget. Men räknar vi matcher som betyder något var det här nog den hemmamatch som Brynäs haft färst farliga lägen och haft minst att säga till om i spelet.

Jag frågade matchvinnaren Johannes Kinnvall om han hade något exempel på rak arm när det sett likadant ut, men fick svaret att det nog inte fanns något sådant exempel. Han var också snabb med att lyfta fram Rögle som kom ut ”förbannat bra”, och slog fast att Brynäs inte fick stopp på dem i spelet på samma sätt som man fått tidigare.

Men det var nog just en sådan här seger Brynäs behövde. De har så många gånger den här säsongen varit med om just den här matchen – men då varit i Rögles sits istället. De har vunnit skotten stort men hittat sätt att förlora. Och det är just det som gör att jag tror de övriga slutspelslagen sitter och är lite oroliga för Brynäs framfart.

”Det var ju just det här som inte fick hända”.