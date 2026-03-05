Djurgården föll ihop – förlorade mot krislaget

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro Hockey vann med 4–1 mot Djurgården

Örebro Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Örebro Hockeys Patrik Karlkvist tvåmålsskytt

Örebro Hockey besegrade Djurgården på hemmaplan i torsdagens match i SHL. 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) slutade matchen.

Segern var Örebro Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Patrik Karlkvist med två mål för Örebro Hockey

Joe Snively gav Djurgården ledningen efter 13 minuters spel på passning från Colby Sissons och Oliver Kylington.

Efter 7.38 i andra perioden slog Noah Steen till på pass av David Quenneville och Milton Oscarson och kvitterade för Örebro Hockey. Patrik Karlkvist gjorde dessutom 2–1 efter 17.08 framspelad av Filip Berglund och Kalle Miketinac.

3.53 in i tredje perioden satte Luke Martin pucken framspelad av Patrik Puistola och Kalle Kossila och ökade ledningen. Efter 6.27 nätade Patrik Karlkvist på nytt på pass av Filip Berglund och Peetro Seppälä och ökade ledningen för Örebro Hockey.

På lördag 7 mars 18.00 spelar Örebro Hockey borta mot Växjö och Djurgården hemma mot Luleå.

Örebro Hockey–Djurgården 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (13.58) Joe Snively (Colby Sissons, Oliver Kylington).

Andra perioden: 1–1 (27.38) Noah Steen (David Quenneville, Milton Oscarson), 2–1 (37.08) Patrik Karlkvist (Filip Berglund, Kalle Miketinac).

Tredje perioden: 3–1 (43.53) Luke Martin (Patrik Puistola, Kalle Kossila), 4–1 (46.27) Patrik Karlkvist (Filip Berglund, Peetro Seppälä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 4-0-1

Djurgården: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Hockey: Växjö Lakers HC, borta, 7 mars 18.00

Djurgården: Luleå HF, hemma, 7 mars 18.00