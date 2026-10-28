Karl Henriksson svarar efter ryktet om Frölunda.

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2022 lämnade Karl Henriksson Frölunda och tillbringade sedan två säsonger i New York Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack i AHL.

Vid återkomsten till svensk hockey 2024 valde Henriksson dock att skriva på för konkurrenten Växjö Lakers . Där har han sedan varit en viktig tvåvägscenter för smålänningarna. I fjol fick 25-åringen då debutera i Tre Kronor och under onsdagen blev Henriksson också uttagen i Rikard Grönborgs trupp till Nocco Hockey Games nästa vecka.

Efter säsongen löper dock Karl Henrikssons kontrakt med Växjö Lakers ut och i slutet av september ryktades flera SHL-klubbar vara på jakt efter centerns tjänster inför 2027/28. Tidigare i veckan kom sedan Expressen med uppgifter om att Karl Henriksson – redan nu – ska vara klar för en återkomst till Frölunda från och med nästa säsong.

Karl Henriksson svarar efter uppgifterna om Frölunda

Henriksson själv är dock förtegen efter uppgifterna .

– Det är egentligen inget jag är sugen på att snacka om, säger Karl Henriksson till Smålandsposten.

Enligt Karl Henriksson är han inte medveten om ryktesspridningen i media.

– Jag tycker att det är ganska enkelt ändå. Jag tittar inte så mycket i sociala medier och då ser man inte det själv.

25-åringen menar även att det inte är något som kommer att påverka honom.

– Jag kollar inte så mycket själv, men sen såklart ser kompisar och familj det. Men jag tänker inte så mycket på det, utan det händer så mycket här hela tiden.

Karl Henriksson har Mörrums GoIS som moderklubb men flyttade till Frölunda som ung. Där bildade han ett radarpar med Lucas Raymond i både Frölundas juniorlag samt i Småkronorna där Henriksson vann interna poängligan med nio poäng på sju matcher när Sverige vann sitt första guld vid U18-VM 2019. Henriksson draftades sedan i andra rundan av New York Rangers 2019 och spelade även JVM för Sverige 2020.

Under sin karriär har Karl Henriksson noterats för 53 poäng på 191 matcher i SHL för Frölunda och Växjö.