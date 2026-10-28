Grönborgs ord om debutanterna: "Spetskompetens"

Tre Kronors trupp till årets första turnering är här. Den domineras av spelare från Skellefteå, Färjestad och Rögle.
På målvaktssidan gör Melker Thelin debut i Tre Kronor. Förbundskaptenen har imponerats av Thelins inledning i Färjestad.
-- Han har haft en fantastisk start på säsongen. Melker har gjort ett väldigt bra jobb. Ung målvakt som har tagit ett stort, stort kliv. Vi vill testa honom på internationell nivå, säger han på presskonferensen.
På backsidan finns tre Skellefteå-backar i form av Jonathan Pudas, Arvid Lundberg och debutanten Pontus Johansson.
-- Han tog ett jättestort kliv förra året. Fantastisk skridskoråkare, väldigt intelligent. Han har en spetskompetens med kreativiteten. Det ska bli kul att se honom tävla mot de bästa proffsen i Europa, säger Grönborg om Johansson.
Sundsvik och Lodin debuterar
På forwarsidan gör Albin Sundsvik och Viktor Lodin debut i den blågula tröjan.
-- Albin besitter en spetskompetens i att varje byte göra jobbet. Jobbig att möta, tar ett stort ansvar i Rögle. Skridskostark, läser spelet väldigt bra. Two way-player, säger Grönborg.
-- Återigen en spelare som haft framgång i SHL under flera år. Stor, stark på pucken och kreativ. Tävlar hela tiden. Är det någon som stuckit ut hittills under säsongen så är det Viktor. Det är naturligt att han ska vara med, säger Grönborg om Färjestad-stjärnan.
-- Det finns mång olika kompetenser. Vi har en bra mix av forwards tycker jag.
På frågan vilken typ av hockey Grönborg vill se Tre Kronor spela svarar han:
-- Framåtlutat. Vi ska vara aktiva och gå för det hela tiden. Vi ska inte vänta på att motståndarna gör misstag. Vi ska kunna klara av ett kaos. Allt ska inte vara regisserat, utan spelarna ska få ta beslut där ute också. Vi har kreativitet som ska kunna klara av det.
Hela svenska truppen
Målvakter
30 Melker Thelin, Färjestad BK
75 Arvid Holm, Rögle BK
Backar
4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers
7 Gabriel Carlsson, Färjestad BK
36 Pontus Johansson, Skellefteå AIK
46 Filip Johansson, Rögle BK
48 Filip Roos, Färjestad BK
52 Arvid Lundberg, Skellefteå AIK
64 Jonathan Pudas, Skellefteå AIK
73 Adam Ollas Mattsson, Färjestad BK
Forwards
6 Isac Hedqvist, Luleå Hockey
11 Samuel Fagemo, Frölunda HC
15 Jack Berglund, Färjestad BK
22 Fredrik Olofsson, Rögle BK
25 Lucas Elvenes, Växjö Lakers
37 Albin Sundsvik Rögle BK
42 Karl Henriksson, Växjö Lakers
49 Filip Cederqvist, Frölunda HC
71 Viktor Lodin, Färjestad BK
81 Marcus Sylvegård, EHC Biel Bienne
82 Jesper Frödén, ZSC Lions
85 Emil Bemström, SC Bern
95 Jacob De La Rose, HC Fribourg-Gottéron
96 Rickard Hugg, Skellefteå AIK
Spelschemat i Nocco Hockey Games 2026
Torsdag 5 november
17:30 Schweiz–Finland (spelas i Helsingfors)
18:30 Tjeckien–Sverige (spelas i Prag)
Lördag 7 november
13:30 Sverige–Schweiz (spelas i Helsingfors)
17:30 Finland–Tjeckien (spelas i Helsingfors)
Söndag 8 november
13:30 Tjeckien–Schweiz (spelas i Helsingfors)
17:30 Finland–Sverige (spelas i Helsingfors)