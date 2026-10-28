Grönborgs ord om debutanterna: "Spetskompetens"

Pontus Johansson och Viktor Lodin är två av debutanterna i Grönborgs trupp.

Tre Kronors trupp till årets första turnering är här. Den domineras av spelare från Skellefteå, Färjestad och Rögle.

På målvaktssidan gör Melker Thelin debut i Tre Kronor. Förbundskaptenen har imponerats av Thelins inledning i Färjestad.

-- Han har haft en fantastisk start på säsongen. Melker har gjort ett väldigt bra jobb. Ung målvakt som har tagit ett stort, stort kliv. Vi vill testa honom på internationell nivå, säger han på presskonferensen.

På backsidan finns tre Skellefteå-backar i form av Jonathan Pudas, Arvid Lundberg och debutanten Pontus Johansson.

-- Han tog ett jättestort kliv förra året. Fantastisk skridskoråkare, väldigt intelligent. Han har en spetskompetens med kreativiteten. Det ska bli kul att se honom tävla mot de bästa proffsen i Europa, säger Grönborg om Johansson.

Sundsvik och Lodin debuterar

På forwarsidan gör Albin Sundsvik och Viktor Lodin debut i den blågula tröjan.

-- Albin besitter en spetskompetens i att varje byte göra jobbet. Jobbig att möta, tar ett stort ansvar i Rögle. Skridskostark, läser spelet väldigt bra. Two way-player, säger Grönborg.

-- Återigen en spelare som haft framgång i SHL under flera år. Stor, stark på pucken och kreativ. Tävlar hela tiden. Är det någon som stuckit ut hittills under säsongen så är det Viktor. Det är naturligt att han ska vara med, säger Grönborg om Färjestad-stjärnan.

-- Det finns mång olika kompetenser. Vi har en bra mix av forwards tycker jag.

På frågan vilken typ av hockey Grönborg vill se Tre Kronor spela svarar han:

-- Framåtlutat. Vi ska vara aktiva och gå för det hela tiden. Vi ska inte vänta på att motståndarna gör misstag. Vi ska kunna klara av ett kaos. Allt ska inte vara regisserat, utan spelarna ska få ta beslut där ute också. Vi har kreativitet som ska kunna klara av det.

Hela svenska truppen

Målvakter

30 Melker Thelin, Färjestad BK

75 Arvid Holm, Rögle BK

Backar

4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers

7 Gabriel Carlsson, Färjestad BK

36 Pontus Johansson, Skellefteå AIK

46 Filip Johansson, Rögle BK

48 Filip Roos, Färjestad BK

52 Arvid Lundberg, Skellefteå AIK

64 Jonathan Pudas, Skellefteå AIK

73 Adam Ollas Mattsson, Färjestad BK

Forwards

6 Isac Hedqvist, Luleå Hockey

11 Samuel Fagemo, Frölunda HC

15 Jack Berglund, Färjestad BK

22 Fredrik Olofsson, Rögle BK

25 Lucas Elvenes, Växjö Lakers

37 Albin Sundsvik Rögle BK

42 Karl Henriksson, Växjö Lakers

49 Filip Cederqvist, Frölunda HC

71 Viktor Lodin, Färjestad BK

81 Marcus Sylvegård, EHC Biel Bienne

82 Jesper Frödén, ZSC Lions

85 Emil Bemström, SC Bern

95 Jacob De La Rose, HC Fribourg-Gottéron

96 Rickard Hugg, Skellefteå AIK

Spelschemat i Nocco Hockey Games 2026

Torsdag 5 november

17:30 Schweiz –Finland (spelas i Helsingfors)

18:30 Tjeckien –Sverige (spelas i Prag)

Lördag 7 november

13:30 Sverige–Schweiz (spelas i Helsingfors)

17:30 Finland–Tjeckien (spelas i Helsingfors)

Söndag 8 november

13:30 Tjeckien–Schweiz (spelas i Helsingfors)

17:30 Finland–Sverige (spelas i Helsingfors)