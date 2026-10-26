Uppgifter: Frölunda värvar från konkurrenten

Karl Henriksson är klar för Frölunda till nästa säsong, enligt uppgifter.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Under junioråren var Karl Henriksson en spännande talang i Frölunda. I juniorlaget spelade han tillsammans med Lucas Raymond och duon var där en av landets vassaste. Även på landslagsnivå var centern framstående. Han var poängbäst i det svenska laget när guldet i U18-VM bärgades 2019.

Därefter blev det även ett junior-VM.

Karl Henriksson återvänder till Frölunda

I Frölunda uteblev det stora genombrottet. Efter två år i A-laget med 16 poäng som resultat flyttade centern vidare till Nordamerika. 2024 väntade en återkomst till svensk hockey, och valet föll då på Växjö.

Där gjorde Karl Henriksson förra säsongen 19 poäng. Under hösten har det blivit tre mål på tolv matcher. Nu väntar av allt att döma en ny sejour i Frölunda. Enligt Expressen är 25-åringen klar för en övergång till nästa säsong när hans nuvarande kontrakt har gått ut.