”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kalle Hemström fälls för filmning och straffas med 5 000 kronor i böter av disciplinnämnden.

Han är den första Malmö-spelaren att någonsin straffas för en filmning.

– Det var inte min intention att medvetet förstärka situationen. Jag ber om ursäkt om det uppfattas så, säger 18-åringen.

Kalle Hemström tvingas böta efter filmningen mot Brynäs. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Det var i tredje perioden av gårdagens SHL-match mellan Malmö och Brynäs som situationen inträffade.

Malmös 18-årige center Kalle Hemström lägger ner pucken i offensiv zon och försöker sedan runda Brynäs-backen Johannes Kinnvall och åka över blålinjen. Kinnvall hakar då upp Hemström som snurrar runt och faller till isen. Kinnvall utvisades två minuter för ”holding”. Under fredagen anmäldes däremot 18-årige Hemström för filmning.

”Kalle Hemström försöker lura domarna att ta en utvisning. Hemström stöter till pucken och försöker gå på andra sidan av spelaren i Brynäs. Hemström blir lite fasthållen och väljer då att lyfta upp bägge skridskorna från isen och snurra runt med kroppen i ett försök att lura domarna att ta en utvisning”, stod det i anmälan.

Kalle Hemström – första Malmö-spelare att straffas för diving

Nu har även domen mot Kalle Hemström kommit. Han fälls av disciplinnämnden och straffas med 5 000 kronor i böter. Han är därmed den första spelaren i Malmö Redhawks som straffas för diving sedan det infördes i svensk hockey. Malmö var den enda enda klubben som inte hade fått en enda anmälningen eller bestraffning för filmning, men nu är Hemström alltså den första.

Talangen uttalar sig också själv om situationen i samband med domen.

– Det var inte min intention att medvetet förstärka situationen i avsikt att lura domarna såsom beskrivs i anmälan. Jag ber om ursäkt om det uppfattas så och respekterar det beslut som disciplinnämnden fattar, säger Hemström själv i ett uttalande till disciplinnämnden.

Source: Kalle Hemström @ Elite Prospects