JVM-kaptenen syndabock: ”Målet är helt på mig”

Färjestads kris fortsätter.

Christer Olssons första match vid rodret slutade i Djurgårdens första trepoängare sedan november.

Detta efter JVM-kaptenen Jack Berglunds blunder i första perioden.

– Målet är helt på mig, säger han till TV4.

Jack Berglund. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0435

Lördagens klassikermöte mellan Färjestad och Djurgården var nog så nära ett krismöte man kan komma, utanför bottenstriden i år. Färjestad hade fyra raka förluster i bagaget och sparkade under gårdagen Jörgen Jönsson från sin huvudtränarroll i klubben.

I stället stod Christer Olsson i båset.

Samtidigt var bortalaget seriens formsvagaste lag, som inte tagit en enda trepoängare sedan hemmamatchen mot just Färjestad den 25 november.

JVM-kaptenen: ”Helt på mig”

Djurgården liksom Färjestad fick tillbaka spelarna från JVM-triumfen i USA. I den första perioden bidrog JVM-guldhjälten Victor Eklund, som blev matchens lirare i finalen mot Tjeckien, med energi och såg taggad ut i comebacken till SHL-hockey.

Det var också hans Djurgården som skulle ta ledningen i matchen. Detta efter en situation där Jack Berglund tappade sin gubbe helt i försvarsspelet.

Men senare i matchen utmärkte sig JVM-kaptenen, som i comebacken till Färjestad fick ställa upp som förstacenter.

– Han strålar av självförtroende, säger Sanny Lindström i TV4.

JVM-kaptenen: ”Målet är helt på mig”

Men Berglund själv var lagom lyrisk. Färjestad låg under – efter vad som han menar är hans egna fel.

– Målet är helt på mig, jag får ta igen det i sista perioden.

Den svenske JVM-kaptenens Färjestad gjorde totalt sett en bra tredjeperiod och fick in kvitteringen. Men sedan klev en av Stenbergs JVM-kollegor fram och chockade publiken i Löfbergs Arena.

Nämligen Anton Frondell. JVM-turneringens bäste forward gjorde 2–1 till stort jubel från bortapubliken. Till slut avgjorde David Blomgren i öppen bur. Femte raka förlusten för Färjestad innebär att man är kvar på 47 poäng i tabellen och åtta i serien. Djurgården går nämligen om med segern.