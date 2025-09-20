JUST NU: Lagkaptenen saknas i Färjestad – så ställer lagen upp
Följ HockeySverige på
Google news
Färjestad saknar två gånger Johansson.
Både Linus och Wille Johansson saknas i laget när Karlstadslaget besöker Timrå i eftermiddag.
Nedsläpp sker 15.15.
Färjestad reser till Timrå och SCA Arena på lördagen. Efter att ha förlorat premiären hemma mot Rögle efter förlängning har man vunnit mot Malmö och Skellefteå övertygande.
Nu väntar alltså Tommy Samuelssons Timrå på bortais. Nu står det klart att Färjestad bara har tolv forwards i laget att tillgå, efter att uppställningen presenterats. Både Linus Johansson och Wille Johansson saknas på grund av sjukdom. Den förstnämnde, som är kapten, tränade under gårdagen men är inte redo för spel ännu.
Samtidigt startar Jack Berglund i tredjekedjan som center. En juniorlandslagsman som i en tuff konkurrens nu får chansen i en stark omgivning tillsammans med Joakim Nygård och Lucas Forsell.
Så ställer Färjestad upp
Emil Larmi (Melker Thelin)
—
Filip Roos – Ronald Knot
Gabriel Carlsson – Adam Ollas Mattsson
Axel Bergkvist – August Tornberg
Albert Wikman
—
Marian Studenic – Joel Kellman – Oskar Steen
Viktor Lodin – Radim Zohorna – Luke Philp
Joakim Nygård – Jack Berglund – Lucas Forsell
Emil Alba – Christoffer Jansson – Per Åslund
Så ställer Timrå IK upp
För Timrå står Jacob Johansson i mål och på forwardssidan spelar Eddie Genborg i rutinerat sällskap i förstalinan med Anton Lander och Anton Wedin. I andralinan återfinns Jonathan Dahlén och Sebastian Hartmann tillsammans och centrar gör Emil Pettersson.
Resten av laguppställningen kan du se nedan!
Den här artikeln handlar om: