Färjestad saknar två gånger Johansson.

Både Linus och Wille Johansson saknas i laget när Karlstadslaget besöker Timrå i eftermiddag.

Nedsläpp sker 15.15.

Linus Johansson missar Färjestads match mot Timrå. Foto: Bildbyrån

Färjestad reser till Timrå och SCA Arena på lördagen. Efter att ha förlorat premiären hemma mot Rögle efter förlängning har man vunnit mot Malmö och Skellefteå övertygande.

Nu väntar alltså Tommy Samuelssons Timrå på bortais. Nu står det klart att Färjestad bara har tolv forwards i laget att tillgå, efter att uppställningen presenterats. Både Linus Johansson och Wille Johansson saknas på grund av sjukdom. Den förstnämnde, som är kapten, tränade under gårdagen men är inte redo för spel ännu.

Samtidigt startar Jack Berglund i tredjekedjan som center. En juniorlandslagsman som i en tuff konkurrens nu får chansen i en stark omgivning tillsammans med Joakim Nygård och Lucas Forsell.



Så ställer Färjestad upp

Emil Larmi (Melker Thelin)

—

Filip Roos – Ronald Knot

Gabriel Carlsson – Adam Ollas Mattsson

Axel Bergkvist – August Tornberg

Albert Wikman



—



Marian Studenic – Joel Kellman – Oskar Steen

Viktor Lodin – Radim Zohorna – Luke Philp

Joakim Nygård – Jack Berglund – Lucas Forsell

Emil Alba – Christoffer Jansson – Per Åslund

Så ställer Timrå IK upp

För Timrå står Jacob Johansson i mål och på forwardssidan spelar Eddie Genborg i rutinerat sällskap i förstalinan med Anton Lander och Anton Wedin. I andralinan återfinns Jonathan Dahlén och Sebastian Hartmann tillsammans och centrar gör Emil Pettersson.

Resten av laguppställningen kan du se nedan!