JUST NU: Därför saknas Dichow

HV71 möter idag Rögle. Det får man göra utan Frederik Dichow, som missar matchen.

HV71:s Frederik Dichow.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen värvade HV71 in Lassi Lehtinen som ny tilltänkt förstemålvakt. Men Lehtinen har haft en mardrömsstart i HV71, samtidigt som Frederik Dichow imponerat i kassen. Men i dagens bortamatch mot Rögle saknas den danske kvalhjälten.

HV71 bekräftar att Dichow är sjuk. En tung smäll för jumbon. Dichow har nämligen en räddningsprocent på närmare på de sju matcher han spelat, medan Lassi Lehtinen ligger på runt 83 procent efter sex matcher. Lehtinen har också släppt in över fyra mål i snitt per match, medan Dichow ligger på strax över två insläppta per match.

Junioren Lukas Höglind, som anslöt till klubben från Färjestad inför den här säsongen, tar Dichows plats i truppen. Om han får speltid innebär det SHL-debut.

Även Justin Kloos saknas för HV71. Där rör det sig om en skada.