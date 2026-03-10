”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skellefteå jagar seriesegern i SHL.

Då får laget ett välkommet besked inför mötet med Rögle – Jonathan Pudas är tillbaka.

Jonathan Pudas gör comeback för Skellefteå i kväll. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

I kväll har Skellefteå chansen att säkra seriesegern i SHL. De ligger fyra poäng före Frölunda inför tisdagens omgång och vid en seger hemma mot Rögle – samtidigt som Frölunda förlorar mot Leksand efter ordinarie tid – då är Skellefteå klara som seriesegrare för 2025/26.

Till mötet med Rögle får Skellefteå också flera viktiga besked. Framför allt är Jonathan Pudas tillbaka och kliver rakt in i backparet med Viktor Grahn och Skellefteå får därmed tillbaka sin lagkapten. Pudas missade fyra matcher för Skellefteå de senaste två veckorna och det har varit tyst om stjärnans frånvaro. Nu är däremot Pudas tillbaka.

Han är däremot inte den enda backen som är tillbaka för Skellefteå. Även Emil Djuse och Måns Forsfjäll kliver tillbaka in i laget efter att ha varit borta under en tid. Djuse bildar backpar med Max Krogdahl medan Forsfjäll inleder som sjundeback. Det innebär att både Frans Haara och Rasmus Bergqvist, som blev återkallade från sina utlåningar i förtid för att täcka upp för skadorna, nu båda hamnar utanför laget i Skellefteå.

I nuläget saknar Skellefteå bara Pär Lindholm under avslutningen av SHL:s grundserie.

Rögle å sin sida kommer till spel utan bärande forwardsduon Daniel Zaar och Lubos Horky som båda är skadade.

Source: Jonathan Pudas @ Elite Prospects