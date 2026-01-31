”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

På sin 28:e födelsedag klev Jonathan Ang fram med två mål i HV71:s 2-1-seger mot Luleå.

Efteråt väljer kanadensaren dock att hylla sin radparpartner.

– Jag tycker att han är en av ligans bästa playmakers, säger Ang om Lukas Rousek.

Jonathan Ang hyllar sin kedjekamrat Lukas Rousek efter nya showen. Foto: David Wreland/Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 tar sin andra raka seger. Efter 5-1 i ödesmatchen mot Örebro plockar HV ännu en viktig trepoängare i bottenstriden genom att besegra Luleå med 2-1 hemma i Husqvarna Garden.

Segerorganisatör var Jonathan Ang som återigen klev fram för sitt HV71. Han gjorde båda målen i segern och sköt därmed HV närmare säker mark.

– Det är tre väldigt viktiga poäng för oss, det spelar ingen roll hur det ser ut. Det är poängen som räknas, säger Ang efter matchen.

Hyllningen till Lukas Rousek: ”En av ligans bästa”

Jonathan Ang gjorde först mål i boxplay, där han överlistade Luleå-målvakten Matteus Ward i ett friläge. Sedan gjorde han sitt andra mål i powerplay via ett direktskott. Vid båda målen spelade hans radarpartner Lukas Rousek fram. Rousek har fått en del kritik sedan han värvades till HV71 men hyllas nu rejält av Jonathan Ang.

– Vi flyttade pucken bra i powerplay och jag fick ett öppet läge att skjuta. Sedan det första målet var ju skönt att få ett friläge i ”pk”. Det var två bra passningar av Rousek där, säger Ang om målen och öser sedan beröm över Lukas Rousek:

– Jag kan inte hylla honom nog. Jag tycker att han är en av de bästa passningsläggarna i ligan, en av ligans bästa playmakers och han har en grym blick för spelet. Han gör det lätt för mig och oss andra i offensiven.

Borde han skjuta mer eller är du nöjd med att ta avsluten?

– Vi säger alltid till honom att han borde skjuta mer, men om det funkar för honom så. Han spelar ju bra för oss så det funkar ändå, säger Jonathan Ang med ett skratt.

Jonathan Ang firar födelsedagen på bästa sätt

Ang hänger med i toppen av både skytteligan och poängligan efter sina två fullträffar i kväll. På 41 matcher har kanadensaren nu gjort 19 mål och 39 poäng. Han är därmed trea i skytteligan, bakom Oscar Lindberg och Jonathan Dahlén, samt femma i poängligan.

Vad är det som funkar så bra för dig just nu?

– Jag vet inte riktigt. Vi litar på varandra väldigt mycket i spelet, det är det viktigaste för oss nu att hålla ihop som lag. Vi tror fortfarande på det och har spelat ganska bra nu de senaste 15-20 matcherna. Vi vill bara fortsätta på det spåret.

Jonathan Ang fyller i dag, på lördagen, 28 år. Han firade alltså vinsten genom att bli matchhjälte med sina två mål. Efter matchen åkte han själv ut på isen, efter att resten av laget klivit in i omklädningsrummet, för att ta emot HV-publikens hyllningar.

Hur speciell var den stunden för dig?

– Det kändes riktigt bra. Jag har sagt det förut men jag tycker att vi har de bästa fansen i ligan. Jag trivs väldigt bra med att spela här hemma och jag vill fortsätta spela här. Det känns

Under lördagskvällen kommer Jonathan Ang att fira både födelsedagen och de tre poängen tillsammans med sina lagkamrater.

– Vi är några i laget som ska gå ut och käka middag. Det känns alltid bättre att äta tillsammans efter en vinst, avslutar Jonathan Ang.

