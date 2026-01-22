”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Ang anklagades för att filma, sänktes av ett skott och blev sedan hjälte för HV71 i 5-4-segern mot Linköping.

Efteråt svarade också tvåmålsskytten på Markus Ljunghs uttalande om att Ang filmade till sig en utvisning.

– Han får tycka vad han vill, säger Ang efter vinsten.

Jonathan Ang sänktes, anklagades för att filma och sköt sedan segern till HV71. Foto: Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Trots en tappad 3-0-ledning lyckades HV71 resa sig och ta två poäng i det viktiga bottenmötet mot Linköping.

Huvudperson i rivalmatchen var HV-stjärnan Jonathan Ang. Han inledde målskyttet i den första perioden och avslutade den sedan även i förlängningen. Angs två mål såg till att HV71 kunde vinna med 5-4 och ta bonuspoängen i sexpoängsmatchen.

– Det är en väldigt viktig seger. Vi hade såklart hellre haft tre poäng men två är ändå det näst bästa. Vi tar det alla dagar i veckan, vi är glada för alla poäng som vi får i det här läget, säger Ang och menar att det var extra skönt att vinna mot just Linköping.

– Vi gillar inte dem och de gillar inte oss. Det märks på supportrarna också och på stämningen i arenan. Det var skönt att vi kunde vinna i dag.

Trots sina två mål var Jonathan Ang inte helt tillfreds med sin match. Däremot blev hans insats ändå avgörande för att HV71 kunde vinna matchen och ta två väldigt viktiga poäng.

– Det var inte min bästa insats men om jag kan ha en ”impact” på matchen och bidra till laget så är jag nöjd ändå, säger kanadensaren.

Jonathan Ang fick skott i halsen: ”Hoppas jag kan andas”

I andra perioden höll många i HV71 också andan. Poängkungen Jonathan Ang sänktes nämligen och blev liggande på isen nere i sarghörnet under en längre tid. Ang åkte upp för att blockera ett backskott från LHC men skottet styrdes via HV-forwardens klubba och gick upp på Angs hals. Han gick direkt ner i isen och låg kvar en lång stund. Samtidigt pågick Linköpings anfall medan Ang var ur spel innan domarna till slut blåste av spelet efter att situationen var överstökad.

Jonathan Ang blev undersökt av HV:s lagläkare men fullföljde därefter matchen.

– Den tog i halsen men jag kunde fortsätta spela… Det är bara halsen. Min första tanke var bara ”jag hoppas att jag kan andas” men sedan var det okej, säger han.

Tyckte du att domarna borde ha blåst av spelet tidigare?

– Jag vet faktiskt inte vad som hände efteråt. Helt ärligt, jag försökte bara fokusera på att andas. Jag vet inte vad som hände annars.

Svaret – efter filmningsanklagelserna

I första perioden var Ang också inblandad i en uppmärksammad situation. När HV71 ledde med 2-0 blev Markus Ljungh utvisad för en hakning på just Jonathan Ang. I det efterföljande PP-spelet kunde HV utöka till 3-0. Efteråt var Ljungh kritisk mot Ang och menade att han överspelade situationen.

– Min utvisning… Jag vet inte om ni har bild på den, men jag tycker att han filmar. I en sådan här viktig match, att åka ut på något sådant och bli straffad. Det är jävligt tungt, sade Ljungh till TV4 i den första periodpausen och fick stöd av expertkommentatorn Staffan Kronwall:

– Jag tycker att den är ganska billig faktiskt. Det är Ang som tar tag i klubban och sätter sig ner på knä. Den är tuff, sade Kronwall i sändningen.

Det blev däremot endast en tvåminutare för hakning, men ingen utvisning på Ang för ”diving” eller ”embellishment”.

Linköping menade att du filmade, hur ser du på situationen och utvisningen?

– Jaha? Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Jag har inget svar egentligen. Han får väl tycka vad han vill. Jag vet inte, säger Jonathan Ang.

I och med HV71:s 5-4-vinst mot Linköping har de nu bara tre poäng upp till Örebro på säker mark.

