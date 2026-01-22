”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Mardrömsstart och 0–2 inom fem minuter. Sen blev Linköpings Markus Ljungh rejält irriterad på HV71:s Jonathan Ang.

– Min utvisning… Jag vet inte om ni har bild på den, men jag tycker att han filmar, säger han i TV4.

Markus Ljungh får utvisning efter kampen med Jonathan Ang. Foto: Bildbyrån och TV4.

”Drömstart för HV71”

När TV4:s Staffan Kronwall yttrade dessa ord i torsdagens möte mellan HV71 och Linköping hade endast 4.18 minuter spelats. Jonathan Ang och Oskar Stål-Lyrenäs var båda målskyttar, med 30 sekunder mellan, och plötsligt tog ”Musse” Håkanson time out.

Men mardrömmen tog inte slut där för LHC. Efter en utvisning på Ljungh kom även 0–3 med tolv minuter spelade.

– Det är dags för Linköping att vakna, sade då Kronwall.

Gemensamt för samtliga mål var att LHC:s försvar skars igenom med en pass mot den bortre stolpen där en motståndare stod och väntade.

– Jag tycker att vi gör två misstag, och de gör mål på de två lägena. Sen är de lite hetare, får lite mer momentum, kommer först in i duellerna. Vi måste vara mycket starkare framför vårt egna mål, men jag tror, bara vi har tålamod kommer vi komma in i matchen med mål också, sade Markus Ljungh i TV4.

Pekar ut Ang: ”Jag tycker att han filmar”

Men det var något annat som Ljungh var ännu mer irriterad över. Vid den där utvisningen innan 0–3 tyckte han nämligen att Jonathan Ang trillat lite väl lätt.

– Min utvisning… Jag vet inte om ni har bild på den, men jag tycker att han filmar. I en sådan här viktig match, att åka ut på något sådant och bli straffad. Det är jävligt tungt. Men vi måste blicka framåt, säger han i första pausen.

I TV4 hade han även fått stöd för detta när situationen uppstod.

– Jag tycker att den är ganska billig faktiskt. Det är Ang som tar tag i klubban och sätter sig ner på knä. Den är tuff, sade Kronwall.

Med en seger kliver HV71 upp på 43 poäng. Endast fyra färre än Linköping, som nu riskerar att bli neddragna i bottenkampen på riktigt.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects