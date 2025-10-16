”Det är upp till oss spelare att kliva fram”

Efter den tuffa tiden fick HV71 efterlängtad islossning mot Djurgården.

Stjärnan Jonathan Ang stod för fem poäng i krossen.

– Jag tror att detta kommer vara vändpunkten för oss, säger Ang efteråt.

Jonathan Ang stöttar Anton Blomqvist efter segern mot Djurgården. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter tre raka förluster mot Linköping, Luleå och Skellefteå fick HV71 äntligen vinna igen.

Hemma mot Djurgården rasslade det till ordentligt för HV som vann med hela 7-3. Stjärnforwarden Jonathan Ang visade verkligen vägen för hemmalaget med två mål och tre assist för totalt fem poäng i matchen. Nu tror han att segern kan bli en brytpunkt för HV71 den här säsongen.

– Man vill aldrig förlora som vi har gjort och det känns grymt att vi kunde vinna i dag. Någon gång måste det ju vända också och förhoppningsvis kan detta vara starten på något, säger Ang och fortsätter:

– Jag tror att detta kommer vara vändpunkten för oss. Vi har spelat bra och jag tror på det här laget.

Jonathan Ang försvarar Anton Blomqvist: ”Dags för oss att ge tillbaka”

Det har varit stor kritik mot HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist och flera, bland annat TV4-experten Almen Bibic, har ansett att Blomqvist ska få sparken efter HV:s tunga start. Jonathan Ang tar dock Anton Blomqvist i försvar efter vinsten mot Djurgården.

– Helt ärligt tror jag inte att någon läser och håller koll på rykten eller vad som skrivs i media. Jag gör det i alla fall inte och jag vet inte vad som sägs på utsidan. Men han har jobbat väldigt hårt för oss, han går igenom mycket video och lägger ner mycket tid i våra förberedelser. Nu är det dags för oss att ge tillbaka och lyfta spelet. Han kan inte spela åt oss på isen utan det är upp till oss.

Blomqvist själv var nöjd efter vinsten.

– Det är givetvis skönt. Inför matchen var det inte en enda cell i kroppen som tycker att det är kul med ishockey. Det är mest ångest och jag tycker att man ser det i första perioden. Djurgården är lite rappare och vi åker runt med handbromsen på och ser lite rädda ut för att göra fel. Det är fullt rimligt med tanke på läget vi befinner oss i, säger Blomqvist på presskonferensen efteråt och fortsätter:

– Sedan börjar vi växa in i det. Vi vänder spelet snabbare och är starkare på pucken. Vi får en annan intensitet i allt vi gör och jag tycker att det är publiken som får igång oss. De väcker oss på något sätt och vi växer in i det de sista 30 minuter, där är jag ganska nöjd med vårt spel. Vi vågar sätta press, har bra bedömningar och sedan är vi effektiva också. Det har vi inte varit bortskämda med tidigare. Det är givetvis viktiga poäng för oss.

”Han behöver köra bussen”

Anton Blomqvist hyllar också Jonathan Angs insats i matchen.

– Han är jättebra och jag är jättenöjd med honom givetvis. De bästa spelarna som ska köra bussen, behöver köra bussen också. Han är en av dem som gör det väldigt bra ikväll.

Kanadensaren själv är dock ödmjuk gällande sin insats.

– Jag hade studsarna med mig där ute i dag. Jag tycker att vår kedja spelade ganska bra, jag måste ge kredd till mina kedjekamrater också.

Source: Jonathan Ang @ Elite Prospects