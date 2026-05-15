Trotjänaren: ”Jag hade kunnat bli förlamad”

Under torsdagen kom beskedet: Jonas Berglund avslutar hockeykarriären. Nu öppnar Luleås trotjänare upp om sin skada och kamp.

– Riskerna var för stora, säger han i en intervju med NSD.

Jonas Berglund tvingas avsluta sin karriär. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Under det senaste årtiondet har Jonas Berglund varit en av Luleås största profiler – för sitt grovjobb, i det tysta. Men slutet, med ett SM-guld 2025, blev inte fullt så sagolikt som det låter.

Den nu 35-årige centern meddelade under torsdagen att han avslutar karriären. Något som följer en ryggoperation och besvär som tidigare gjort att hans karriär varit i fara. Trots kontrakt kom och gick 2025/26 därmed helt utan spel för trotjänaren. Nu berättar Jonas Berglund om just denna kamp med sin skada.

– Jag hade ändå en förhoppning om att kunna spela hockey förra säsongen, för det kändes lite bättre för varje träningsvecka som gick, men så fort jag gick på is blev det sämre, säger han i en intervju med NSD.

– Jag gjorde allt jag kunde för att ta mig tillbaka, men rådet jag fick från läkarna var att lägga av, tillägger han.

Jonas Berglund: ”Jag hade kunnat bli förlamad”

Berglund menar att det mesta var fel på ryggen. Dubbla diskbråck, kotglidning och artros är det han räknar upp. ”Riskerna var för stora”, säger han om en eventuell återkomst.

– Jag hade kunnat bli förlamad om jag fått en smäll på fel ställe. Det var en risk jag inte var beredd att ta. Så det var ett enkelt beslut, säger Jonas Berglund.

– Det kändes surt att inte få sluta på mina egna villkor, men jag vann guld i min sista match. Det är rätt fantastisk, avslutar han senare.

Jonas Berglund, med Älvsby IF som moderklubb, slog sig fram i Luleå redan som junior. Därefter hann han med 14 säsonger i A-laget. Med 456 framträdanden i grundserier över dessa år har han elfte flest i Luleå Hockeys historia.

Source: Jonas Berglund @ Elite Prospects