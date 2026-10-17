Jonas Andersson föreslår en stjärntrejd mellan HV71 och Linköping.

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I SVT:s "Hockeykväll" diskuterade experterna Jonas Andersson och Johanna Lagus vilka "trejder" som skulle kunna göras i SHL . Det vill säga hur ett spelarbyte hade kunnat se ut om det fungerade som det gör i NHL där klubbarna kan byta bort spelare i utbyte mot spelare i andra lag.

Jonas Andersson lanserar då ett känsligt förslag mellan rivalklubbarna HV71 och Linköping. Han pekar nämligen ut Jonathan Ang i HV och Jakub Vrána i LHC som spelare som skulle må bra av ett klubbyte. Enligt hans förslag skulle Ang då byta till Linköping medan Vrána skulle flytta till HV71.

– Jonathan Ang har varit bänkad i två raka matcher. Vrána har varit i exakt samma situation och hade en horribel insats i senaste matchen. Det är ett byte som man skulle kunna göra rakt av bara, säger Jonas Andersson i sändningen.

Jonas Andersson föreslår att Ang och Vrána ska byta klubb

Jonathan Ang var poängkung i HV71 förra säsongen och var även uppe bland SHL:s bästa offensiva med sina 21 mål och 46 poäng på 52 matcher. Den här säsongen inledde Ang med fem poäng på de fyra första matcherna, men därefter har han gått poänglös i sex raka matcher. Jonathan Ang har därför blivit åsidosatt av HV71 och matchas endast som 13:e forward där han mestadels får speltid i powerplay.

Jakub Vrána å sin sida återvände till Linköping från NHL förra året men lyckades inte leva upp till förväntningarna, även om han förbättrades under säsongens gång. I fjol landade Vrána in på 28 poäng på 46 matcher men den här säsongen har han inlett svagt och också varit bänkad . Jakub Vrána står endast noterad för 0+2 på nio matcher så här långt.

Enligt Jonas Andersson skulle båda spelarna då behöva en nystart.

– Det är två spelare som har ett behov av att vara högst upp i hierarkin. Jag upplever det definitivt med Ang, han är lite ”all over the place” och behöver den rollen. Nu har han kommit i skymundan och då funkar det inte, säger Andersson och fortsätter:

– Vrána, det funkar ju inte alls där, av någon anledning. Varför, det vet jag inte. Det kan i alla fall vara värt att testa att byta klubb.

Source: Jonathan Ang @ Elite Prospects