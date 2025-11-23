”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Johan Ivarsson och Jesse Ylönen stängs båda av i två matcher. Duon fälls för ”dangerous actions” och ”checking to the head”.

Johan Ivarsson och Skellefteås Pär Lindholm i bråk under ishockeymatchen i SHL mellan Malmö Redhawks och Skellefteå den 22 november 2025 i Malmö.

Foto: Christian Örnberg / Bildbyrån.

Efter gårdagens matcher var det tre spelare som blev anmälda till disciplinnämnden. Nu står det klart att två av dem blir avstängda i två matcher. Samtidigt fälls även Linköpings Eskild Bakke-Olsen för en filmning. Där handlar det däremot om en böter på 5 000 kronor.

Johan Ivarsson och Jesse Ylönen får däremot sitta av två matcher.

De båda gjorde sig skyldiga till en regelvidrighet under gårdagen där de också fick matchstraff under spelets gång. Ivarsson och Malmö mötte Skellefteå där backen drog ner Pär Lindholm i isen när han saknade sin hjälm. Något som gör att han nu fälls för ”dangerous actions”. Där bedömningen är att han utsatte sin motspelare för en stor skaderisk.

— Lindholm kommer in bakifrån och tar nacksving på mig, där jag förlorar hjälmen. Efter det sliter jag honom i tröjan och han tappar balansen och faller till isen. Inga slag utdelas. Det ligger ett ansvar hos spelaren som söker upp bråket att också kunna hantera en dragning i tröjan. Uppenbarligen väljer han att vara lealös och sätta sig i en position där han vill ha utvisning med sig, säger Ivarsson i ett uttalande till nämnden.

Får även böter efter tacklingen

Ylönen tacklade i sin tur Färjestads Viktor Lodin i huvudet. Något som han nu får sota lite extra för. Även där är det skaderisken som nämnden lyfter fram som en nyckelfaktor.

Noterbart är också att Johan Ivarsson slipper böter. Samtidigt får Jesse Ylönen pröjs 23 230 kronor i böter.