Rasar mot situationsrummet: ”Enda jobbet de har”

Leksand och Filip Larsson fick en mardrömsstart mot Djurgården med två mål på tre minuter. Då rasade Johan Hedberg rejält i TV4.

– Det är helt otroligt att de inte ens tittar på andra mål, säger Leksands tränare i sändningen av 5–2-segern.

Johan Hedberg var irriterad efter att målet av Djurgården blivit godkänt. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Innan den sena kvitteringen senast, mot Färjestad, hade Leksand släppt in två mål på nästan fyra matcher. En defensiv insats som fått både fans och experter att fundera på om SHL-jumbon ändå kan undvika kval.

Idag, borta mot Djurgården, tog det 3.11 innan tavlan visade 0–2.

– Han gör ett oerhört starkt byte, tar skottet, och hittar sen returen. Tuff start för Leksand och Filip Larsson, sade TV4:s kommentator Richard Hermansson om Anton Frondell vid det andra.

Larsson hade dessförinnan släppt första pucken över högra axeln vid en snabb kontring signerad Joe Snively. Därmed hade han då släppt in två av fyra skott, inräknat första och andra försök av Frondell.

Inför andra perioden försvarades dock målvakten av sin huvudtränare.

Johan Hedberg rasar: ”Enda jobbet de har”

Johan Hedberg menade i TV4 att han tycker att Frondells 2–0-mål borde blivit bortdömt för interference.

– Sedan hoppas jag att situationsrummet är vakna den här gången. Det är helt otroligt att de inte ens tittar på andra mål, säger Leksands tränare i sändningen.

– Det är interference. Han går in med klubban och trycker bort Filips benskydd. Det är ingen som reagerar. Det är enda jobbet de har att sitta och kolla på målen. Vette sjutton vad de håller på med.

Lukas Vejdemo och Oskar Lang nätade sedan varsin gång i andra akten och vände på mötet till en 3–2-ledning. Michael Lindqvist och Anton Johansson stängde det hela till en 5–2-seger i tredje.

