Växjö-kaptenens skada öppnar för junioren

Joel Persson klev av efter två perioder mot Färjestad.

Nu kallar 18-årige Leo Sahlin Wallenius tillbaka av Växjö, som ersättare.

Leo Sahlin Wallenius. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

I början av januari meddelade Växjö att junioren, Leo Sahlin Wallenius, lånats ut till finska TPS för att få speltid. Sju matcher senare är backen, född 2006, på väg tillbaka till SHL-klubben.



I ett sms till Expressen bekräftar Växjös sportchef, Henrik Evertsson, att Sahlin Wallenius omedelbart kallas hem från Åbo. Detta i samband med att hans lagkapten, Joel Persson, åkt på en skada i torsdagsmötet med Färjestad.



– Vi lånar ut Leo på några veckors matchträning. Han kommer vara tillbaka lagom till transfer deadline, sade Evertsson när överenskommelsen med finska TPS presenteras.

Ännu inget skadebesked

Joel Persson spelade två perioder mot Färjestad och ska enligt Smålandsposten ha gjort undersökningar under fredagen, men något tydligt skadebesked har ännu inte kommit.



– Vi kommer att få ett besked senare men just nu, när vi pratar, har jag ingen koll faktiskt på hans eventuella medverkan eller inte, säger Jörgen Jönsson till tidningen.



För Leo Sahlin Wallenius kommer denna återkomst efter tre poäng (1+2) på sju matcher i Liiga. Tidigare under säsongen har junioren även varit ute på lån i hockeyallsvenska Nybro.