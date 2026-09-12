SHL

Joel Lundqvist fortsätter som expert i TV4

Publicerad 12 september 2026 11:00
Martin Jansson
Martin Jansson
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Ikonen Joel Lundqvist kommer synas i SHL-sändningarna även i vinter. Han har nämligen förlängt sitt avtal med TV4 i två ytterligare säsonger.

Lasse Granqvist och Joel Lundqvist kommer fortsatt att vara en duo i TV4.
Lasse Granqvist och Joel Lundqvist kommer fortsatt att vara en duo i TV4.
Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Sedan karriären tog slut har Joel Lundqvist fortsatt att synas i SHL-sammanhang. Frölundaikonen kommer att få sin tröja hissad i Scandinavium i vinter. Samtidigt kommer han att fortsätta i sin roll i TV4.

Under de senaste två säsongerna har 44-åringen varit med i kanalens SHL-sändningar.

Nu meddelar han själv via sin Instagram att det blir en fortsättning. Det nya avtalet med TV4 sträcker sig över två år. Det innebär att vi även i höst och vinter kommer att få se profilen i rutan.

Joel Lundqvist är en av SHL:s främsta spelare genom alla tider. Han spelade i princip hela sin karriär i Frölunda HC och vann där fyra SM-guld. På meritlistan finns även tre VM-guld.

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Source: Joel Lundqvist @ Elite Prospects

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Frölunda HC