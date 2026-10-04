Efter slutsignalssmällen – här är Brynäs besked

Johannes Kinnvall grinade illa efter smällen.

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Det var i samband med slutsignalen i gårdagens SHL -match mellan Malmö och Brynäs som Johannes Kinnvall skickades in i sargen av motståndarbacken Patrik Norén.

Kinnvall blev liggande på isen vid slutsignalen och fick hjälp av Brynäs fystränare Johan Holmström och lagkamraten Linus Ölund för att ta sig av isen. Någon större fara verkar det inte vara med den offensivt skicklige backen.

– Jag tror att han är okej. Det är nog ingen fara med honom, han sitter och äter nu, säger Brynäs tränare Niklas Gällstedt till Gefle Dagblad .

"Det är väldigt onödigt"

Norén tilldelades en tvåminutersutvisning för boarding i samband med smällen.

– Jag såg inte situationen. Jag ser bara att han ligger där. Men det är väldigt onödigt, matchen är ju slut. Hamnar man i en låg position kan det ta illa.

29-årige Kinnvall spelade strax under 21 minuter i Brynäs 0–1-förlust . Förra säsongen noterades backen för 41 poäng (12+29) på 51 grundseriematcher, men den här säsongen har han inlett försiktigare i den offensiva produktionen med en poäng på de fem inledande matcherna.