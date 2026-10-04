Svenske backbjässens succé i natt: "Stolt"

Axel Hurtig.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Man får backa bandet till 29 mars 2023 för att hitta Axel Hurtigs senaste tvåmålsmatch. Då stod han för två mål i Rögles 4–2-seger mot HV71 i U20 Nationell.

I natt, tre och ett halvt år senare, var det dags igen.

I sin blott andra AHL -match i karriären slog den defensive backen till två gånger om när hans Calgary Wranglers för andra gången den här helgen besegrade Abbotsford Canucks med 4–2. Redan på uppvärmningen var lagkamraten Kyle Walker säker på att svensken skulle göra mål.

– Jag gjorde mål på uppvärmningen och då sa han "i dag gör du ett mål, Axel!". Jag sade: "Nja, jag vet väl inte", men jag lyckades göra ett mål och tänkte att han hade rätt. Sen gjorde jag ett till och kände: "Det här är något annat", säger Hurtig i ett klipp på sociala medier .

Har spelat i Calgary sedan 2024

Hurtig har spelat i Nordamerika sedan 2024, då han lämnade Rögle för spel i den kanadensiska juniorligan WHL och Calgary Hitmen. 21-åringen har således spenderat de senaste två säsongerna med Saddledome i Calgary som hemmaarena, men nu har han bytt juniorhockey mot seniorhockey.

– Jag är stolt över arbetet som jag har lagt ned och den tro som organisationen har på mig. Det har varit en galen resa, men det är bara roligt.

Den storvuxne backen draftades i sjunderundan 2023 av Calgary Flames som 208:e spelare totalt och tecknade ett treårigt entry level-kontrakt med NHL -klubben i april. På meritlistan har Hurtig sju matcher i SHL med Rögle och en JVM-turnering med Juniorkronorna under säsongen 2024/25.