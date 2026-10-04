Hyllas – av förbundskaptenen: "Hög klass"

Bosse Meijer hyllas av Magnus Hävelid.

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Bosse Meijer har varit ett utropstecken för Frölunda under säsongsinledningen.

I bortamatchen mot Luleå förra veckan noterades Meijer för tre poäng och i går fyllde 17-åringen på poängkontot i SHL när han stod för ett av Frölundas mål i 4–2-segern hemma mot Djurgården .

På plats i Scandinavium fanns Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid – som gillade vad han såg.

– Hans framfart under hösten är det hög klass på. Det är kul att se, säger Hävelid till Göteborgs-Posten .

Hävelid följer Meijer noga

Förbundskaptenen har följt Meijers framfart under hösten noggrant och sett "mer eller mindre varje match" med 17-åringen.

– Inte fysiskt närvarande, det här är min första match med Frölunda, men vi följer dem såklart på video. Man kan ju bara vara på ett ställe samtidigt. Det är kul att se hur han har växt in i en SHL-kostym på så kort tid och det förtroendet som coach har gett honom också.

Jagar plats i JVM-laget

17-åringen slåss den här om en plats i det svenska JVM-laget och fortsätter Meijer på den inslagna vägen kommer det att bli svårt för Hävelid att hålla Frölundas storlöfte borta från truppen. Under säsongsupptakten är Meijer den poängbäste svenska junioren i SHL med sina fyra poäng på sex matcher.

– Det är ett mål för mig att komma med i JVM och lira, så det är klart att det är ett mål för säsongen. Men samtidigt är jag här och ska lira min bästa hockey och då ska det nog gå vägen, säger Meijer till Göteborgs-Posten.