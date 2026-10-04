Blev målskytt – i historiska debutmatchen: "Enorm ära"

Under natten till söndag, svensk tid, skrev 20-årige Kevin He in sig i AHL :s historieböcker.

I matchen mot Chicago Wolves blev forwarden den första spelaren född i Kina att någonsin spela i farmarligan. He firade sin historiska debut på bästa sätt, då hans Manitoba Moose vann matchen med 3–0, där han bidrog med både mål och assist.

– De är en enorm ära. Det är något jag är väldigt stolt över och jag vill vara ett gott föredöme för de yngre generationerna, säger He.

Flyttade till Kanada som sexåring

Forwarden föddes i Kinas huvudstad Peking i april 2006 och flyttade till Montréal i Kanada som sexåring. He blev den högst draftade spelaren som är född i Kina när Winnipeg Jets valde honom i fjärderundan 2024 och under vintern 2024 belönades forwarden med ett NHL-kontrakt av klubben.

Kina är ingen stor hockeynation, där herrlandslaget rankas på 26:e plats på världsrankingen bakom nationer som Estland, Sydkorea och Rumäninen.

Öste in poäng i OHL

He har spenderat de senaste fyra säsongerna i den kanadensiska juniorligan OHL, där han förra säsongen öste in 77 poäng (39+38) på 60 matcher för Niagara IceDogs och Flint Firebirds.

I Manitoba är He lagkamrat med svenskarna Alfons Freij , Fabian Wagner och Elias Salomonsson .