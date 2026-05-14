Rögle BK presenterar sitt första nyförvärv inför nästa säsong.

Joel Kellman, närmast i Färjestad, värvas på ett 2+1-kontrakt.

– Joel är en center med ett brett användningsområde, säger sportchef Hampus Sjöström.

Joel Kellman byter grönvitt lag, från Färjestad till Rögle. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Det har gått snart två veckor sedan Rögle spelade sin sista match för SHL-säsongen 2025/26. Återigen blev det en finalförlust mot Skellefteå med 4-1 i matcher. För tredje gången på de senaste fem åren fick Rögle nöja sig med ett silver.

Sedan dess har laget slickat sina sår och tackat av ett flertal spelare som lämnar klubben. Det handlar om målvakten Christoffer Rifalk, backen Gregor Biber samt centern Josh Dickinson som har blivit avtackade av skåningarna.

Nu blickar Rögle framåt och presenterar sitt första nyförvärv inför den kommande säsongen, 2026/27. Under torsdagskvällen bekräftar RBK den illa bevarade hemligheten att Joel Kellman värvas från Färjestad. Centern har skrivit ett kontrakt som gäller för de två kommande åren med option för ytterligare en säsong.

– Joel är en center med ett brett användningsområde. Han är en bra spelmotor, som klarar av att spela med hög frekvens över hela banan. Dessutom får vi in en bra människa som kommer passa väl in i omklädningsrummet och bidra till en höjd tävlingsnivå i träning och match, säger sportchef Hampus Sjöström.

Joel Kellman lämnar Färjestad efter tre år

Joel Kellman har spelat i Färjestad BK de tre senaste säsongerna där han har varit en nyckelspelare. Den senaste säsongen blev det förvisso bara 16 poäng från hans klubba men säsongen dessförinnan gjorde han 33 poäng och kom femma i FBK:s interna poängliga. Under sin karriär har 31-åringen spelat 410 SHL-matcher för HV71, Karlskrona, Brynäs, Växjö och Färjestad. Han gjorde succé i både Karlskrona och Brynäs vilket ledde till ett NHL-kontrakt med San Jose Sharks 2019. Han kom sedan att spela 38 NHL-matcher för Sharks innan han återvände till Sverige 2021.

På meritlistan har Joel Kellman ett SM-guld med Växjö Lakers 2023 och han spelade också VM med Tre Kronor 2022.

Source: Joel Kellman @ Elite Prospects