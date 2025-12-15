Bekräftar dialog om framtiden: ”Klart man pratar”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Joel Kellmans avtal med Färjestad löper ut efter säsongen.

För NWT bekräftar centern att han för en dialog kring sin framtid med klubben.

– Det kan gå snabbt, säger han till tidningen.

Blir Joel Kellman kvar i Färjestad?

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Joel Kellman är en av fem forwards i Färjestads SHL-lag som har ett utgående kontrakt med klubben.

Det treårskontrakt som Kellman tecknade med klubben våren 2023 löper ut om drygt fyra månader. Än så länge finns inget beslut fattat, men parterna för en dialog kring 31-åringens framtid.

– Det är klart man pratar när man har utgående kontrakt. Men det är inget som är nära nu vad jag vet, sen kan det vara det nästa vecka kanske. Det kan gå snabbt, säger han till NWT.

Har spelat VM och i NHL

31-åringen är inte distraherad av att spela med en oviss framtid i klubben.

– Det är inte så mycket man kan göra egentligen, man får koppla bort det och fokusera på att göra bra prestationer. Det är inte mycket mer än så, säger Kellman.

Den här säsongen har den VM- och NHL-meriterade centern spelat 25 matcher för Färjestad och producerat nio poäng. Förra säsongen var 31-åringen nära att slå sitt personliga poängrekord i SHL, då han noterades för 33 poäng på 51 matcher och bara var en poäng från att tangera noteringarna från säsongerna 2017/18 och 2018/19 (34 poäng).

De resterande forwardsspelarna som har utgående kontrakt i Färjestad är Emil Alba, Wille Johansson, Luke Philp och Per Åslund. Bland backarna är det endast Magnus Nygren som har ett avtal som löper ut i vår.

Source: Joel Kellman @ Elite Prospects