Jesper Wallstedt gör dundersuccé i Minnesota. Men hans två tidigare klubbar, Luleå och Västerås, har det desto tuffare den här säsongen.

– Båda har haft tuffare säsonger, tuffare starter, säger han i en intervju med svensk media.

Både Luleå och Västerås har haft en jobbig säsong – till skillnad från Jesper Wallstedt.

Jesper Wallstedt har Västerås som moderklubb och spelade där till och med hösten 2018, då han flyttade upp till Luleå strax innan sin 16-årsdag. I Luleå blev det sedan fyra säsonger, varav två i A-laget, innan han flyttade över till Nordamerika inför säsongen 2022/2023.

I somras var Wallstedt tillbaka i Luleå igen, berättar han i en intervju med svensk media,

– Jag var uppe där en vecka i somras och träffade Linda (Blomquist, målvaktstränare) och körde lite. Jag träffade massa gamla polare också. Det var väldigt gynnsamt för mig att gå igenom spelet med Linda och Gusten (Törnqvist, målvakstränare), och se vad de tänkte och tyckte och få jobba på detaljerna där uppe. Tillsammans med att jag fick se alla gamla vänner.

– Det var väldigt tryggt och väldigt bra att de tog emot en med öppna armar och var glada att se en. Jag kände såklart samma, att det var kul att träffa dem.

Wallstedt säger att Linda Blomquist, som är målvakstränare för Luleås juniorer, haft en stor inverkan på hans karriär.

– Hon betyder otroligt mycket. Jag gjorde ändå fyra år där uppe och de bara sprang förbi. Det var på något sätt där man lärde sig att bli en man, efter att ha kommit upp dit som en pojke. Jag fick lära mig allting och hon hjälpte mig otroligt mycket.

Jesper Wallstedt hyllar Linda Blomquist

Minnesotas stjärnmålvakt menar att Blomquist hade ett finger med i spelet både på och utanför isen.

– Hon är både en grym målvaktstränare och en grym människa. Hon älskar att jobba med människor, unga personer, och utveckla människan. Det tycker jag personligen att Luleå är speciella med. Det handlar inte bara om hockey, framför allt i juniorleden, utan det är så mycket mer som unga grabbar behöver lära sig innan man fullt ut kan fokusera på hockeyn. Och det gjorde jag där uppe.

Den här säsongen har som bekant varit tuff för Luleå. Vårens guldlag ligger tolva (!) i SHL – bara fyra poäng ovanför kvalstrecket. Ännu sämre går det för moderklubben Västerås, som har nio raka förluster och ligger näst sist i HockeyAllsvenskan.

Peter Anderssons manskap har inför onsdagens bortamatch mot MoDo fyra poäng upp till Almtuna på säker mark, trots att de spelat en match mer än Uppsalalaget.

Hur mycket följer du Västerås och det som pågår där den här säsongen?

– Jag följer dem absolut. Kanske inte jättenoga, men jag har koll på föreningen. Jag kanske inte kollar på så mycket matcher men jag har alltid notiser på, och jag blir glad när de vinner matcher. Det är ju Västerås och Luleå som ligger närmast hjärtat, och båda har ju haft tuffare säsonger. Tuffare starter, säger Wallstedt och fortsätter:

– Man vill ju hoppas och tro att Västerås ska gå upp något år. Det hade varit en dröm.

