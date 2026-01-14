HV71 säljer JVM-forwarden – lämnar omgående

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jamiro Reber var sedan tidigare klar för Fribourg till nästa säsong. Nu meddelar HV71 att man säljer talangen – som då lämnar redan nu.

Jamiro Reber jublar efter 2-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och HV71 den 23 oktober 2025 i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Inför nästa säsong var det redan klart att Jamiro Reber skulle lämna HV71 för en flytt till Fribourg-Gottéron. Forwarden har nyligen kommit tillbaka från USA där han spelade junior-VM med Schweiz. Nu står det också klart att HV71 väljer att sälja 19-åringen, som därmed lämnar redan nu.

Löftet har gjort tre mål på 22 matcher i SHL den här säsongen. Sedan han återvände från landslagsuppdraget har det inte blivit någon speltid i SHL utan bara en match i U20 Nationell. Det blev också den sista i HV71-tröjan för den här gången.

— Jamiro har haft en önskan om att flytta hem till Schweiz. Vi har nu tillsammans med Fribourg hittat en lösning och vi tackar honom för hans tid i HV71 och önskar lycka till i sin fortsatta hockeykarriär, säger vikarierande sportchef Fredrik Stillman i ett pressmeddelande.

Jamiro Reber klar för Fribourg: ”Har varit fantastiskt”

Jamiro Reber kom till HV71 inför säsongen 23/24 och blev då omgående en bärande spelare i U20-laget. Säsongen efter tog han sedan steget upp till seniorhockeyn och stod för 15 poäng på 47 matcher i SHL. Samt fyra poäng på sex matcher i kvalet när HV71 vann mot MoDo.

Den här säsongen har han alltjämt haft svårt att ta en stor roll i laget. Och tidigt under hösten stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i klubben.

— Jag har haft fina år i HV71 och har klubben mycket att tacka för min utveckling, men jag har under en tid känt att jag vill komma närmare min familj och bosätta mig i Schweiz. Det har varit fantastiskt att spela inför alla fans i Husqvarna Garden och jag vill tacka för allt stöd och fina upplevelser jag fått under mina år i Jönköping.

Source: Jamiro Reber @ Elite Prospects