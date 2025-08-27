Stjärnan slog till – första målet sedan återkomsten

Jakub Vrana är tillbaka som målskytt för Linköping. I träningsmatchen mot Rögle sköt stjärnan sitt första mål sedan återkomsten.

Sedan förlorade LHC med 5-1.

Linköpings Jakub Vrana jublar efter 1-1 under träningsmatchen i ishockey mellan Rögle och Linköping den 27 augusti 2025 i Halmstad.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Linköping har gjort flera profilstarka nyförvärv inför den kommande säsongen. Där Jakub Vrana ändå sticker ut i mängden. Forwarden har gjort 223 poäng på 446 NHL-matcher sedan han lämnade LHC som ung. Där det även finns en Stanley Cup på cv:et.

Och nu är tjecken tillbaka i Sverige igen.

I försäsongsmatchen mot Rögle kom också hans första mål sedan återkomsten. Det var vid underläge 1-0 som han skrinnade sig fri och fick en perfekt passning av Eskild Bakke Olsen när han kom igenom mittzonen. Fri mot Christoffer Rifalk gjorde 32-åringen inget misstag utan pucken gick in i det första krysset.

Isac Solberg var den första målskytten i matchen.

Matchstraff för Linköping

I den andra perioden återtog Rögle ledningen när Paul LaDue, nyförvärvet från MoDo, pricksköt in 2-1. Filip Johansson blev sedan nästa målskytt när han i den tredje perioden fixade 3-1 åt sitt Rögle. Samme Johansson klev även fram och gjorde 4-1 ett par minuter senare.

Där dog matchen och Linköping var aldrig nära att komma tillbaka målmässigt. När Adam Hofbauer också fick matchstraff för en knätackling med dryga fyra minuter kvar var det god natt. I det efterföljande powerplay-spelet sköt också Linus Sandin 5-1.

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects