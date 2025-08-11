Silfverberg om framtiden: ”Tänker inte stressa fram något”

Jakob Silfverberg vände hem till Brynäs på ett tvåårskontrakt.

Efter den kommande säsongen löper avtalet ut för den 34-årige SHL-stjärnan.

– Det får bli längre fram jag får fundera på hur det blir, jag tänker inte stressa fram något, säger han till Gefle Dagblad.

Jakob Silfverbergs kontrakt löper ut efter säsongen.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån (Montage)

Efter tolv säsonger i Nordamerika valde Jakob Silfverberg att lämna Anaheim för en återkomst till Brynäs inför förra säsongen. Forwarden skrev då på ett tvåårskontrakt med Brynäs, som således löper ut efter den kommande säsongen 2025/26.

Några större planer för framtiden vill Silfverberg här och nu inte delge.

– Nej, jag har inte tänkt på det heller. Nu är man är så inne i den här säsongen som kommer och man ser framåt mot den. Det får bli längre fram jag får fundera på hur det blir, jag tänker inte stressa fram något, säger Silfverberg till Gefle Dagblad.

– Men jag har väl sagt det att det beror mycket på hur kroppen känns, hur länge man spelar. Det avgör.

Mål- och poängbäst i Brynäs

Hemkomsten till Brynäs förra säsongen blev en succé för veteranen, som producerade 23 mål och totalt 47 poäng på 52 SHL-matcher vilket gjorde honom till Brynäs mål- och poängbäste spelare. I slutspelet blev det ytterligare 13 poäng (7+6) när nykomlingen tog sig hela vägen till SM-final.

– Klart att det är kul att det gick bra. Men man är fokuserad framåt och inte funderat så mycket över förra säsongen. Det jag vet är att ju äldre man blir desto hårdare måste man träna för att hänga med, säger Silfverberg.