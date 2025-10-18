Leksands 19-årige center August Lissel har passerat 100 spelade minuter i SHL. Nu har han skrivit på sitt rookiekontrakt med klubben.

– Vi tror väldigt mycket på August och det skall bli spännande att följa hans utveckling framöver, säger klubbens GM Thomas Johansson till Leksands hemsida.

August Lissel skriver rookiekontrakt med Leksand.

Foto: Bildbyrån.

August Lissel har funnits med i SHL-trupperna vid 17 tillfällen. 15 gånger förra säsongen, och två gånger den här säsongen. Nu belönas den storväxte centern med ett rookiekontrakt.

Avtalet sträcker sig över säsongen 26/27.

– Kul att ytterligare en ung junior får ett rookiekontrakt. August besitter ett väldigt fint spelsinne, bra storlek och påminner om en klassiskt klok svensk center. Vi tror väldigt mycket på August och det skall bli spännande att följa hans utveckling framöver, säger GM Thomas Johansson.

August Lissel skriver på för Leksand

Lisell väntar ännu på sin första SHL-poäng, men har gjort 3+11 på åtta matcher i J20-laget den här säsongen. Han har också gjort några matcher med Juniorkronorna under säsongen.

– Det känns otroligt roligt och inspirerande att få fortsätta min karriär här i Leksand. Det har varit mitt mål sedan jag flyttade hit till gymnasiet att få skriva på för a-laget. Jag skulle vilja tacka alla som hjälpt mig genom åren så jag får leva min dröm, att ha hockey som yrke.

