Bortalaget Brynäs hängde med i matchen mot Timrå in i tredje perioden. Men där fick Timrå rejäl utdelning. Till slut blev det hela 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) i matchen i SHL.

Timrå tog ledningen i början av första perioden genom Magnus Pääjärvi.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Jack Kopacka efter 9.30 av perioden.

Efter 13.12 i matchen gjorde Timrå 2–1 genom Oliver Kapanen. Efter 16.59 i andra perioden nätade Filip Hållander, på pass av Lukas Pilö och Oliver Kapanen och gjorde 3–1. Timrå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Filip Hållander, Jonathan Dahlén och Anton Lundmark.

Filip Hållander gjorde två mål för Timrå och ett målgivande pass, Jonathan Dahlén stod för ett mål och två assists och Oliver Kapanen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Timrå IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Brynäs IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Timrå tar sig an Leksand i nästa match hemma lördag 22 februari 18.00. Brynäs möter samma dag 15.15 Modo Hockey borta.

Timrå–Brynäs 6–1 (2–1, 1–0, 3–0)

Första perioden: 1–0 (3.41) Magnus Pääjärvi (Anton Lander), 1–1 (9.30) Jack Kopacka (Linus Ölund), 2–1 (13.12) Oliver Kapanen (Jonathan Dahlén, Per Svensson).

Andra perioden: 3–1 (36.59) Filip Hållander (Lukas Pilö, Oliver Kapanen).

Tredje perioden: 4–1 (43.50) Anton Lundmark (Magnus Pääjärvi, Miika Koivisto), 5–1 (44.37) Filip Hållander (Jonathan Dahlén), 6–1 (49.56) Jonathan Dahlén (Oliver Kapanen, Filip Hållander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå: 3-0-2

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Timrå: Leksands IF, hemma, 22 februari

Brynäs: MoDo Hockey, borta, 22 februari