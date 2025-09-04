Det utspelades otäcka scener i träningsmatchen mellan Rögle och Växjö.

Isac Solberg, 20, rullades ut på bår efter en tackling av Växjös Brian Cooper.

”Isac är vaken och talbar. Han har fått en konstaterad hjärnskakning och kommer åka vidare till Helsingborgs lasarett för vidare undersökning”, skriver Rögle.

Under torsdagskvällen ställdes Rögle och Växjö mot varandra för en träningsmatch i Ängelholm. Rögle övertygade då och gick upp i en 3-0-ledning i andra perioden innan Växjö fick in en reducering till 3-1.

I den tredje perioden utspelades sedan otäcka scener i Catena Arena. Rögletalangen Isac Solberg, som har imponerat på försäsongen, jagar efter en puck i offensiv zon nere vid sargen bakom den förlänga mållinjen. Då åker Växjöbacken Brian Cooper in och delar ut en stygg tackling bakifrån på Solberg vars huvud trycks in i sargen. Isac Solberg faller ner till isen och är orörlig en stund medan Röglespelarna visar sin ilska mot Cooper efter tacklingen.

Isac Solberg förd till sjukhus efter tacklingen

Solberg blev liggande på isen en längre tid och sjukvårdspersonal fick också komma in på isen för att se till forwarden. En bår kom då in på isen och 20-åringen rullades sedan av isen på båren. Brian Cooper fick också lämna isen då han tilldelades ett matchstraff efter tacklingen på Solberg.

Efter matchens slut kom Rögle sedan med en uppdatering om 20-åringens status.

”Isac Solberg är vaken och talbar. Han har fått en konstaterad hjärnskakning och kommer åka vidare till Helsingborgs lasarett för vidare undersökning”, skriver Rögle på X. 7

Rögle vann sedan matchen med 4-2.