”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Isac Born har de senaste åren varit ordinarie i Frölunda. Den här hösten har han inte platsat. För hockeysverige.se berättar han om den tuffa hösten och utlåningen till Malmö.

– Jag klagar inte på någon annan för att jag inte har fått spela, säger Born.

– Det är en riktigt bra spelare vi har fått låna in, säger Malmötränaren Jens Nielsen.

Isac Born är utlånad från Frölunda till Malmö. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Isac Born har de senaste två säsongerna snittat knappt elva och drygt tolv minuters istid per match i Frölunda i SHL, och varit ordinarie på tolv forwards. Den här hösten har varit annorlunda för energispelaren. Han har ofta varit utanför den ordinarie laguppställningen och i bästa fall fått göra några byten per match.

När Linus Weissbach nu kommit tillbaka efter sin långtidsskadan bedömdes situationen vara ohållbar. Isac Born lånades ut – till seriekonkurrenten Malmö. Under gårdagens 4-3-seger mot Brynäs gjorde han sin debut och fick spela över 15 minuter. Han var bland annat inne när Malmö spelade fem mot sex under slutdelen av matchen.

Skilda världar jämfört med hur säsongen varit i Frölunda.

– Det var jävligt kul, faktiskt. Men det är klart det var lite ovant eftersom det var ett helt nytt lag, berättar Born för hockeysverige.se efter matchen.

– Men jag försökte att inte tänka för mycket, även om det är vissa skillnader i spelet. Här ska man gå lite hårdare i sargen och sådana saker.

Hyllar Born efter debuten: ”Riktigt bra”

Isac Born fick också beröm av assisterande tränare Jens Nielsen efter den lyckosamma debuten.

– Jag är jättenöjd med hans insats. Han är jättebra i sargerna och vinner puckar högt upp i banan. Han gör en jättebra match. Och han spelar ju i slutet också när de tar ut målvakten. Det är en riktigt bra spelare vi har fått låna in.

Niklas Gällstedt och Jens Nielsen på gårdagens presskonferens.

Foto: Bildbyrån.

Born själv är förvånad över att han fick ett sådant stort förtroende på en gång.

– Ja. Eller…Både ja och nej. För mig är just de där grejerna en stor av mitt spel. Jag är stark i försvarsspelet, i fem mot sex och boxplay. Den typen av situationer. Samtidigt var det ju första matchen, så det är klart man hade mycket tankar i huvudet.

Men hur är det egentligen att lånas ut till ett lag i samma serie? Normalt blir man ju inte det.

– Nej, precis, säger han och brister ut i ett stort leende.

– Jag vet inte, helt ärligt. Jag försöker att inte tänka på det på det sättet. Nu är jag i Malmö och då är allt mitt fokus på Malmö. Jag kommer göra allt för Malmö tills någon säger något annat.

Med vilka tankar kom du till Malmö?

– Det handlar bara om att få spela matcher, liksom. Jag fick inte spela i Frölunda och nu får jag chansen att spela här. Så jag ska bara gå ut och spela så mycket som möjligt och ha kul.

– Den här gruppen är superhärlig och har välkomnat mig superbra. Och jag känner verkligen att det finns en vilja i gruppen, som kan ta oss långt.

Isac Born om tuffa hösten

21-åringen hymlar inte om att den tuffa hösten satt sig på självförtroendet.

– Ju mer man får spela, desto bättre självförtroende får man såklart. Då vågar man göra mer på isen, jämfört med om man sitter på bänken hela matchen och gör något enstaka byte.

– Det har såklart varit en jobbig tid, och en ovan situation. Och man sänker sig själv lite väl mycket då också, kanske. Men det är bara att försöka hålla huvudet uppe och trycka på gasen.

Så det är mot dig själv du vänt frustrationen? Inte mot omgivningen, tränaren eller någon annan?

– Ja, mest mot mig själv. Jag klagar inte på någon annan för att jag inte fått spela.

Vad känner du har saknats i ditt spel?

– Jag skulle säga att det egentligen bara handlar om att det är en tuff konkurrenssituation. Sen var jag ju borta i början av säsongen, med hjärnskakning, också. Det hjälpte ju inte.

Isac Born.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Återförenades med Öberg

I Malmödebuten fick Isac Born bilda kedja med Thomas Berg-Paulsen och Linus Öberg. Den sistnämnde spelade han också med i Frölunda – och han berömde sin nygamle lagkompis.

– Det var jättekul att spela med honom. Det är en ung kille med en otrolig fart, som vi försöker utnyttja, sade Öberg efter matchen.

Även Born trivdes i sin tur med att återförenas med Öberg.

– Det var bekvämt, väldigt bekvämt, att få spela med honom. Det blir lättare att snacka när man känner varandra sedan tidigare. Då kan vi surra lite om smådetaljer och sådana saker, berättar 21-åringen.

– Paulsen är också en superbra kille. De gör det väldigt lätt för mig.

Malmö är åtta i SHL och möter imorgon Örebro, som återfinns på niondeplatsen. En enda poäng skiljer de båda lagen åt.

– Vi gör en bra kämparinsats idag, så nu är det bara att bygga vidare på smågrejerna inför matchen mot Örebro. Det blir en riktigt kul match, avslutar Isac Born med ett leende.

Source: Isac Born @ Elite Prospects