Finländarna avgjorde för Frölunda

Frölunda vann med 2–1 mot Timrå IK

Frölundas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Arttu Ruotsalainen avgjorde för Frölunda

Frölunda tog till slut hem segern mot Timrå IK i matchen i SCA Arena på torsdagen. Matchen i SHL slutade 1–2 (0–1, 0–0, 1–1).

Segern var Frölundas åttonde på de senaste tio matcherna.

Timrå IK–Frölunda – mål för mål

Jere Innala gav Frölunda ledningen efter sex minuter på passning från Henrik Tömmernes och Linus Weissbach.

Andra perioden blev mållös.

13.03 in i tredje perioden slog Arttu Ruotsalainen till på pass av Jere Innala och ökade ledningen. 16.43 in i perioden fick Emil Pettersson utdelning framspelad av Anton Heikkinen och Simon Forsmark och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Timrå IK.

För Timrå IK gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Frölunda leder serien.

Lördag 17 januari möter Timrå IK LHC borta 18.00 och Frölunda möter Djurgården borta 15.15.

Timrå IK–Frölunda 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (6.16) Jere Innala (Henrik Tömmernes, Linus Weissbach).

Tredje perioden: 0–2 (53.03) Arttu Ruotsalainen (Jere Innala), 1–2 (56.43) Emil Pettersson (Anton Heikkinen, Simon Forsmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 3-1-1

Frölunda: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Linköping HC, borta, 17 januari 18.00

Frölunda: Djurgårdens IF, borta, 17 januari 15.15