Finländarna avgjorde för Frölunda
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
- Frölunda vann med 2–1 mot Timrå IK
- Frölundas åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Arttu Ruotsalainen avgjorde för Frölunda
Frölunda tog till slut hem segern mot Timrå IK i matchen i SCA Arena på torsdagen. Matchen i SHL slutade 1–2 (0–1, 0–0, 1–1).
Segern var Frölundas åttonde på de senaste tio matcherna.
Timrå IK–Frölunda – mål för mål
Jere Innala gav Frölunda ledningen efter sex minuter på passning från Henrik Tömmernes och Linus Weissbach.
Andra perioden blev mållös.
13.03 in i tredje perioden slog Arttu Ruotsalainen till på pass av Jere Innala och ökade ledningen. 16.43 in i perioden fick Emil Pettersson utdelning framspelad av Anton Heikkinen och Simon Forsmark och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Timrå IK.
För Timrå IK gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Frölunda leder serien.
Lördag 17 januari möter Timrå IK LHC borta 18.00 och Frölunda möter Djurgården borta 15.15.
Timrå IK–Frölunda 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)
SHL, SCA Arena
Första perioden: 0–1 (6.16) Jere Innala (Henrik Tömmernes, Linus Weissbach).
Tredje perioden: 0–2 (53.03) Arttu Ruotsalainen (Jere Innala), 1–2 (56.43) Emil Pettersson (Anton Heikkinen, Simon Forsmark).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Timrå IK: 3-1-1
Frölunda: 3-0-2
Nästa match:
Timrå IK: Linköping HC, borta, 17 januari 18.00
Frölunda: Djurgårdens IF, borta, 17 januari 15.15
Den här artikeln handlar om: