Mikael Håkanson ryktas få lämna sitt uppdrag i LHC trots kontrakt. Nu menar Jonas Junland att ingen sitter säkert i klubben inför 2026/27.

– Vi kommer inte att sitta och pumpa hjulen på någon som vi känner har underpresterat, säger sportchefen till Corren.

Jonas Junland menar att ärliga ”exit-samtal” väntar i LHC. Foto: Bildbyrån (montage).

Den röriga 2025/26-säsongen är över för Linköping, men kvar finns många frågetecken som behöver redas ut.

När Corren får tag på Jonas Junland vet han inte själv om han blir kvar i SHL-klubben. Detta då han och Broc Little kommit in som interim-lösning efter att Peter Jakobsson fått sparken i januari. Lägg sedan till att de helt gröna sportcheferna redan har 21 spelare på kontrakt till 2026/27, samt en oviss tränarsituation, så förstår ni utmaningens storlek.

– Vi har en plan liggande som vi jobbat med. Många kontrakt är redan skrivna. Det är om Robin (Kovacs) åker till Schweiz eller om det händer något annat. Det finns säkert någon med NHL-intresse. Sen vet vi inte om vår vän Marcus (Högberg) kommer hem och står i mål. Vi får ta en sak i taget, säger Junland till tidningen.

Ingen sitter säkert i LHC – enligt Junland

Den tidigare LHC-spelaren menar att det är ”tillsammans-känslan” som saknats, och som man nu vill bygga kring. För att få till den väntar ärliga ”exit-samtal” där ”ingen sitter säkert”.

– Vi kommer inte att sitta och pumpa hjulen på någon som vi känner har underpresterat. Var är vi? Var ska vi vara nästa år? Vi kan inte sikta på SM-guld utan sikta på att göra bra grejer så att det kan bli stabilt och byggas en tro. Folk är trötta på det där med quick fix.

Samma sak gäller för huvudtränaren Musse Håkanson. Enligt Expressen tvingas han lämna tillsammans med assisterande tränaren Magnus Johansson.

– Det är samma som med spelarna. Det blir väldigt ärliga samtal med allt och alla även där, säger Jonas Junland till Corren.

Spelarna med kontrakt i LHC 2026/27

