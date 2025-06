KLART: Ingen NHL-flytt för SHL:s skyttekung

Trots succésäsong och intresse blir det ingen NHL-flytt för Oskar Steen.

Deadline passerar och Färjestad-supportrarna kan konstatera att SHL:s skyttekung blir kvar.

Oskar Steen. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

Inför 2024/25 vände Oskar Steen hem till Färjestad och SHL med 60 NHL-matcher bakom sig under tiden i Nordamerika. Flytten blev en rejäl succé och några månader senare stod han där som hela SHL:s skyttekung med 30 fullträffar i grundserien. Fyra fler än Timrås Filip Hållander strax där bakom.



Nu har sista datumet för SHL-spelare att skriva NHL-kontrakt passerat – utan en flytt.



”Det har sedan säsongen tog slut inte funnits några uppgifter om att Steen skulle vara på väg bort. Han berättade dock kort efter VM för VF att det fanns intresse”, skriver Värmlands Folkblad sent under söndagskvällen samtidigt som man var i kontakt med Steen.



FBK-stjärnan menade att han då var inställd på att stanna, och mycket riktigt, ingen nyhet om en återkomst i NHL.

Kontrakt i Färjesad till 2029

Den offensive pjäsen från Karlstad landade på totalt 45 poäng i Färjestad under den gångna säsongen, men kunde inte ta laget förbi Skellefteå i kvartsfinalstadiet av SM-slutspelet. Över de sex matcher som spelades blev det där endast två assist och revanschlustan är nog därmed hög inför 2025/26.



När Steen skrev på för Färjestad för ett knappt år sedan var det ett femårskontrakt som presenterades. Steen har därmed ”säkrats upp” till 2029, om det inte skulle bli en framtida flytt tillbaka till Nordamerika.

Source: Oskar Steen @ Elite Prospects