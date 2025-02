Ingen anmälan efter slaget: ”Hade lite flyt”

Jhonas Enroth slog till Linköpings Lance Bouma med målvaktsklubban, men slapp utvisning.

Dagen efter mötet ser nu Örebro-målvakten ut att ha undvikit även ytterligare påföljder.

– Jag tycker att han liksom ramlade lite enkelt över mig, säger Enroth till NA.

Jhonas Enroth. Foto: Bildbyrån och TV4.

Det var efter en situation i tredje perioden av torsdagens möte med Linköping som Örebros Jhonas Enroth hamnade i fokus. Lance Bouma trillade omkull i målvaktens område och blev liggande, vilket fick 36-årige Enroth att ilskna rejält. Burväktaren svingade klubban och slog till i knävecket på LHC-forwarden, men spelet fortsatte och ingen utvisning delades ut till Örebro.



Nu, under fredagen, har inte heller någon ytterligare påföljd funnits på tal. Under morgonen har nämligen ingen anmälan trillat in till disciplinnämnden.



– Jag tycker att han liksom ramlade lite enkelt över mig, och det är lite halvfarligt, stor skaderisk. Sedan att jag reagerade på det där sättet … Det var ju ju inget hårt slag, det var väl mer en markering, säger Enroth till Nerikes Allehanda efter 2–1-vinsten och fortsätter:

– Det var ju inte schysst eller snyggt gjort av mig, men jag hade lite flyt där och. Ibland får man sådana domslut med sig och ibland får man dem emot sig.



Se situationen nedan: