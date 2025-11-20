Ineffektiviteten fällde LHC: ”Stolpe ut”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping kom från två raka starka insatser och segrar i SHL.

Mot Djurgården föll man (1–3) på sin egen specialgren – sitt annars urstarka powerplay.

– Det är lite stolpe ut, konstaterar LHC-profilen Robin Kovacs för Hockeysverige.se.

250211 Linköpings Christoffer Ehn deppar under ishockeymatchen i SHL mellan Luleå och Linköping den 11 februari 2025 i Luleå. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0279

Linköping kom till Stockholm med två ordentligt skickliga defensiva insatser i ryggen. Men redan i den första perioden på Hovet föll laget igenom. En trio med transatlanter bar DIF till 1-0 i powerplay. Joe Snively och Joey LaLeggia la fram pucken för Charles Hudon att avsluta, vilket han sällan är dålig på.

De första tio minuterna tillhörde Djurgården och LHC satt i Jesper Myrenbergs knä, men bortalaget spelade sedan upp sig. Det var hemmalaget dock som lyckades utöka innan periodpausen, när Myrenberg i en förflyttning inte hinner med avslutet från Jacob Josefson i det bortre krysset.

Djurgårdens tidigare framgångsrecept – att komma ut i hög fart och sätta press direkt, betalade sig återigen.

Att ta vara på chanserna – det är ingen myt att det blir avgörande. LHC:s powerplay fungerade inte alls och även om man tuggade sig tillbaka in i matchen gick det inte för LHC att ta hål på den berömda nollan.

Fyra försök de första två perioderna i PP – noll mål. Annars har det varit ett framgångsrecept för LHC att spela i powerplay hittills under denna säsong. man har legat runt 35% den senaste tiden och är ett av de allra bästa lagen i spelformen. Samtidigt brukar Djurgården ha tufft att döda utvisningar. Men så var inte fallet i kväll.

Målformen i PP svek – men det fanns glädjeämnen för LHC

Efter andra perioden var ledargestalten Christoffer Ehn missnöjd med just det lilla sista i spelformen spelet.

– I dag har vi inte gjort våra mål, vi spelar med bra självförtroende, men jag tycker att vi väljer att passa bort några lägen när vi kan skjuta, säger han i TV4.

Djurgården kunde sedan göra det tredje målet i matchen. Ett mål som dödade matchen.

LHC-profilen Robin Kovacs var inte nöjd med resultatet.

– Vi spelar ändå ganska bra men vi släpper till några dåliga mål och vi har väl två mål där vi inte täcker skott som går in. I det stora hela gör vi en ganska bra match och Hellberg (Magnus) gör det bra i målet. Det är en helt okej match som vi ändå vill vinna, så klart.

Om det bristande powerplayspelet säger forwarden följande.

– Jag tycker det är passningsspelet som inte är där, vi har lägen och skott. Vi har något friläge i powerplay och jag har dubbel stolpe i slutet så det är lite stolpe ut och som sagt, Hellberg gjorde det bra i målet.

Loke Krantz draftades i somras av Seattle Kraken. Under säsongen har han fått ta sina första stapplande steg i SHL och under kvällen var det dags för ynglingen att göra sitt första mål.

Efter en läcker soloprestation avancerade han in i en fri yta i slottet och lurade snyggt en i övrigt stark Magnus Hellberg.

18-åringens mål blev bortalagets enda och Djurgården lyckades försvara sig till en 3–1 seger efter tryck från LHC i den tredje perioden.