HV:s tunga besked – drabbats av njurskada

HV71 får klara sig utan flera tunga pjäser under veckan.

Värre är det för William Ignberg Nilsson.

HV71 har släppt en uppdatering kring skadeläget i truppen. Foto: Bildbyrån

HV71 tog tre blytunga poäng på torsdagen i rivalmötet mot Linköping på bortais. Men i matchen skadade sig både målvakten Frederik Dichow och lagkaptenen Olle Alsing

Dichow fick föras med ambulans till sjukhus.

På onsdagen bekräftar HV71 att båda har dragit på sig huvudskador som håller dem borta tills uppehållet. Därmed missar duon matcherna mot Djurgården och Timrå i veckan, innan tolv dagars landslagsuppehåll väntar.

Blir borta ett tag

I övrigt är Isac Brännström (långtidsskada), Joona Luoto, Oskar Stål Lyrenes och William Ignberg Nilsson skadade. Vad gäller Oskar Stål Lyrenes kommer han inte heller att spela innan uppehållet, medan Joona Luoto kan bli aktuell för spel i någon av matcherna.

Desto värre är prognoserna kring William Ignberg Nilsson. Forwarden skadade sig i lördags efter att precis ha tagit sig tillbaka i laget efter en annan skada. Då fick han en smäll på njuren och lär bli borta tills decemberuppehållet, minst.

Source: William Nilsson Ignberg @ Elite Prospects