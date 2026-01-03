HV:s kollaps i krismötet: ”Vinner tyvärr rättvist”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand tog tre riktigt viktiga poäng mot HV71.

Krismötet avgjordes efter en riktigt stark slutperiod från Dalalaget.

– Tyvärr vinner Leksand rättvist, tycker jag, säger HV-tränaren Anton Blomqvist i TV4.

Lassi Lehtinen släppte in fem mål i viktiga bottenmötet. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0329

HV71 och Leksand har varit förankrade i botten länge och poängbehovet för båda lagen var totalt och akut när de båda lagen möttes på lördagen. Det var dalaklubben som fick första ordet i matchen, när Tinus Luc-Koblar gjorde ett tidigt ledningsmål redan efter drygt en och en halv minut.

Men innan perioden var slut hade HV71 vänt på myntet, efter mål från både Hugo Fransson och den nu väldigt formstarke Mattias Tedenby. Men Tegera Arena skulle få se ett Leksand kliva i i den andra perioden med en helt annan inställning och man dominerade handlingarna. Därmed fick man till en kvittering genom Mikael Karlberg, men missade även en straff.

Lukas Vejdemo och hans Leksand tog en viktig seger. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0329

Momentumet skulle sedan betala sig i den tredje perioden och åtta minuter in fick Leksand utdelning genom Olle Strandell, vars skott gick in genom HV-kaptenen Olle Alsing.

En lysande styrning – men i fel bur. Tyvärr verkade det bara vara början på raset, då mellan 3–2 och 5–2 målet dröjde det bara tre minuter. Jonathan Ang gav HV71 välbehövlig energi med ett reduceringsmål till 3–5 och Andreas Borgman lyckades få in ett till mål.

Men till slut vann Leksand mot HV71 och nu är skillnaden bara två poäng mellan lagen i botten av SHL.