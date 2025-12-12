HV:s drag i skadekrisen – värvar tidigare JVM-målvakt
Felix Sandström återvänder till HV71.
Den 28-årige målvakten kommer in för att stötta upp i Frederik Dichows frånvaro.
HV71 värvar en återvändande målvakt på fredagen. Beskedet kommer då Frederik Dichow ännu inte är tillbaka från skadan. Detta trots att Dichow var tillbaka i isträning redan för några veckor sedan. Dessutom sitter HV71 på klausuler i låneavtalet gällande Olof Glifford med IK Oskarshamn.
I det avtalet står det specificerat att Glifford max får missa åtta matcher med Oskarshamn för att spela med HV71.
Värvar tidigare JVM-målvakt
Jönköpingsklubben skriver på sin hemsida att man avser att ”spara” de fyra matcherna tills dess att Frederik Dichow kan vara borta med det danska OS-landslaget.
Därför väljer man nu att ta in Felix Sandström.
28-åringen gjorde junioråren i Brynäs och har spelat hockey i Hockeyallsvenskan, SHL, NHL, Liiga, AHL och inte minst i JVM.
Sandström blev i JVM utsedd till turneringens bästa målvakt 2017, då Sverige tog brons.
