HV:s drag i skadekrisen – värvar tidigare JVM-målvakt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Sandström återvänder till HV71.

Den 28-årige målvakten kommer in för att stötta upp i Frederik Dichows frånvaro.

Felix Sandström är tillbaka i HV71. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN / Cop 108

HV71 värvar en återvändande målvakt på fredagen. Beskedet kommer då Frederik Dichow ännu inte är tillbaka från skadan. Detta trots att Dichow var tillbaka i isträning redan för några veckor sedan. Dessutom sitter HV71 på klausuler i låneavtalet gällande Olof Glifford med IK Oskarshamn.

I det avtalet står det specificerat att Glifford max får missa åtta matcher med Oskarshamn för att spela med HV71.

Värvar tidigare JVM-målvakt

Jönköpingsklubben skriver på sin hemsida att man avser att ”spara” de fyra matcherna tills dess att Frederik Dichow kan vara borta med det danska OS-landslaget.

Därför väljer man nu att ta in Felix Sandström.

28-åringen gjorde junioråren i Brynäs och har spelat hockey i Hockeyallsvenskan, SHL, NHL, Liiga, AHL och inte minst i JVM.

Sandström blev i JVM utsedd till turneringens bästa målvakt 2017, då Sverige tog brons.