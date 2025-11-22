HV71:s drag: Kallar hem utlånad spelare

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det är dags för HV71 att ställas mot Luleå som har börjat bygga på en fin formkurva.

På grund av skadeproblem på backsidan kallas Karl Annborn tillbaka – och ställer upp i HV71:s lag.

Karl Annborn i Västerås. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / kod JZ / JZ0632

18-årige Karl Annborn lånades ut till Västerås inför säsongen. Utlåningen har blivit lyckad och den senaste tiden har laget överlag visat på en bra formkurva, liksom Annborn själv. Sex poäng på isen och bra insatser.

När Luleå kommer på besök till Husqvarna Garden i Jönköping på lördagen, kan HV71 nu meddela att Karl Annborn kallas tillbaka och spelar lördagsmatchen i Jönköping. Detta som ersättare för Santeri Hatakka på sju backar.

Talangen går in som sjundeback.

HV71:s match mot Luleå drar i gång 15.15.