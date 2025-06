HV71 slår ekonomiskt rekord: ”Avgörande faktor”

När många klubbar har det tufft ekonomiskt slår HV71 rekord.

Detta står klart när SHL-klubben nu meddelar att man kan visa ett positivt ekonomiskt resultat.

– Det har varit en avgörande faktor för plusresultatet, säger Anna-Lena Isaksson, ordförande i HV71, i pressmeddelandet.

Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Trots att HV71 klamrade sig kvar i SHL med minsta möjliga marginal under 2024/25, via kval mot MoDO, fortsätter klubben att visa upp positiva ekonomiskt resultat.



”Koncernen visar ett resultat på cirka 1,5 mkr före skatt och cirka 750 tsk efter skatt”, meddelar HV själva på sin hemsida under tisdagen.



Dessutom skriver man att klubben, trots det ekonomiska läget i världen och i många hockeyföreningar, redovisar ett nytt omsättningsrekord på intäktssidan. Detta då siffran stigit från 190 miljoner kronor till 205 miljoner kronor.



– Vi har haft en fantastisk uppbackning av publik och sponsorer där Husqvarna Garden varit slutsåld i 23 av 29 hemmamatcher. Det har varit en avgörande faktor för plusresultatet. Men också externa evenemang som till exempel Melodifestivalen har varit viktig för oss på intäktssidan. På kostnadssidan är det främst personalkostnader för herrlaget som ökat, säger Anna-Lena Isaksson, ordförande i HV71, i pressmeddelandet.



HV71:s sportsliga resultat under de fem senaste åren har sett ut så här:



SHL 2025: Vunnet nedflyttningskval mot MoDo.

SHL 2024: Vunnet nedflyttningskval mot Oskarshamn.

SHL 2023: Missat slutspel – elfte plats i serien.

HA 2022: Mästare och uppflyttade till SHL.

SHL 2021: Nedflyttade – förlorat kval mot Brynäs.