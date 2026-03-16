Oro i HV71 – flera spelare saknas inför kvalet

På onsdag börjar ångestkvalet i SHL mellan HV71 och Leksand.

HV saknar då flera spelare inför kvalet.

– Vi får se vad det landar ner i, säger Anton Blomqvist till hockeysverige.se efter dagens träning.

HV71 får tillbaka ett par spelare, men saknar desto fler inför det kommande SHL-kvalet.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Om bara ett par dagar är det dags för SHL-kvalet. Där ställs HV71 mot Leksand i en kamp om att undvika nedflyttning till HockeyAllsvenskan. HV fick hemmaplansfördel i kvalet efter att ha avslutat grundserien med vinster mot både Växjö och Brynäs.

Under måndagen tränade HV71 hemma i Husqvarna Garden inför kvalspelet. Då fick laget tillbaka Niklas Hansson, Mattias Tedenby och Victor Laz som alla saknades i den sista grundseriematchen.

– De är redo att köra på onsdag, säger Anton Blomqvist om trion efter måndagens träning.

HV71 saknar flera spelare inför kvalet mot Leksand

Samtidigt saknade HV ett stort antal spelare. Aleksi Heponiemi och Frederik Dichow saknas redan sedan tidigare och väntas inte spela något mer under årets säsong. Isac Brännström gick på is i röd tröja men deltog inte under lagträningen och ser inte heller ut att komma till spel något mer under årets säsong.

Utöver dessa saknas nu även Oskar Stål Lyrenäs, Linus Lindström, Lucas Lagerberg och Karl Annborn, med bara två dagar kvar till den första kvalmatchen mot Leksand. Både Lindström och Annborn klev av och avbröt lördagens match mot Brynäs i förtid.

– Om det har varit tråkiga svar innan så blir det tråkigare från och med nu. Vi får se vad det landar ner i, säger Anton Blomqvist.

Lucas Lagerberg ska ha setts gå i en stövel efter att ha skadat foten mot Färjestad förra tisdagen. Enligt rapporter väntas Lagerberg därför missa hela kvalet, och således resten av säsongen. HV71 vill dock inte kommentera skadan.

Räknar ni med att någon av spelarna som saknas kommer att kunna spela i veckan?

– Det får vi se, svarar HV-tränaren kortfattat.

Kvalet mellan HV71 och Leksand inleds på onsdag där de första två matcherna spelas i Husqvarna Garden.

