HV71:s oro: ”Han har hjärnskakningssymptom”

De heta känslorna tog över i rivalmötet mellan Linköping och HV71. För bortalaget innebar det att kaptenen, Olle Alsing, inte kunde fullfölja matchen.

– Han har hjärnskakningssymptom, säger Anton Blomqvist i TV4.

Olle Alsing får en smäll av Adam Hofbauer och kliver av. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det smällde flera gånger om i tisdagens ångestmöte mellan Linköping och HV71, och till slut fick det även konsekvenser.



När tredje perioden inleddes, med HV i en 2–1-ledning, kunde nämligen inte kaptenen, Olle Alsing, komma till spel. En tackling från LHC:s Adam Hofbauer tidigare i matchen hade gjort backen backen groggy, och i TV4 bekräftade Anton Blomqvist att det inte skulle bli någon fortsättning på is.



– Han har hjärnskaknings-symptom utifrån att han fick en tackling rakt i huvudet så han spelar inte mer, säger HV-tränaren i sändningen.



Hofbauer fick ingen utvisning för sin tackling när den delades ut. Det återstår att se om det handlar på disciplinnämndens bord.



