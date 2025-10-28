HV71:s oro: ”Han har hjärnskakningssymptom”
De heta känslorna tog över i rivalmötet mellan Linköping och HV71. För bortalaget innebar det att kaptenen, Olle Alsing, inte kunde fullfölja matchen.
– Han har hjärnskakningssymptom, säger Anton Blomqvist i TV4.
Det smällde flera gånger om i tisdagens ångestmöte mellan Linköping och HV71, och till slut fick det även konsekvenser.
När tredje perioden inleddes, med HV i en 2–1-ledning, kunde nämligen inte kaptenen, Olle Alsing, komma till spel. En tackling från LHC:s Adam Hofbauer tidigare i matchen hade gjort backen backen groggy, och i TV4 bekräftade Anton Blomqvist att det inte skulle bli någon fortsättning på is.
– Han har hjärnskaknings-symptom utifrån att han fick en tackling rakt i huvudet så han spelar inte mer, säger HV-tränaren i sändningen.
Hofbauer fick ingen utvisning för sin tackling när den delades ut. Det återstår att se om det handlar på disciplinnämndens bord.
