HV71 har återigen noll poäng efter SHL-säsongens första fyra matcher.

Nu menar kapten, Olle Alsing, att laget inte heller förtjänar mer.

– Vi får skylla oss själva, säger han till Jönköpings-Posten.

Olle Alsing deppar. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är en ny säsong i år, sedan förstår jag givetvis att man drar de liknelserna. Det är en tuff inledning här poängmässigt. Jag tycker att vi gör vissa saker bra i dag men uppenbarligen räcker det inte”



Så lät det i TV4 under lördagen när Anton Blomqvist ställde sig för att prata om HV71:s tunga start på säsongen med fyra av fyra förluster. Ett facit som man även hade 2024/25, då man till slut räddade sig kvar i SHL via kval.



I Jönköpings-Posten fyller kaptenen Olle Alsing i med liknande ord.



– Jag håller med att vi har spelat mer bra än dåligt, men jag tycker inte heller att vi förtjänar fler poäng efter som att vi släpper för enkla mål bakåt. Vi får skylla oss själva, säger han till tidningen och fortsätter om jämförelsen med förra året.

– Det är lika tungt så klart. Men jag tycker att vi spelar bättre hockey nu kontra förra året, det är positivt och något att bygga vidare på.

Vill vara mer spelande: ”Då blir det farligt”

Den där hockeyn Alsing är inne på har delvis förändrats till 2025/26. Tanken från ”Blomman” har varit att laget ska vara mer spelande, men som i lördagens 2–3-förlust mot Malmö, har det oftast slutat med tappade puckar istället.



Alsing menar att de ibland måste lite tråkigt för att vinna, men tycker samtidigt att HV ofta löst spelet bra.



– Ofta funkar det bra, men när det inte funkar blir det farligt. Det är svårt att säga exakt vad som går fel, det får vi kolla på senare men vi måste kunna vara smarta därute. Vi kanske inte alltid måste hålla i pucken, det går att chippa ut den ibland när vi är pressade, säger han till JP.



HV71 har nu fram till torsdag att göra de förändringar som behöver göras. Då väntar ett möte med Timrå, på hemmaplan.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects