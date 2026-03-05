”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förlust mot Linköping samtidigt som Örebro och Leksand vinner.

Det innebär att HV71 nu kommer allt närmare kvalspel.

– Det är mycket poäng att spela om så allt kan hända, säger Andreas Borgman till hockeysverige.se.

Anton Blomqvist och HV71 kommer allt närmare kvalspel i SHL. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 var piskade att vinna måstematchen hemma mot Linköping för att hålla hoppet om att undvika kval vid liv. Behovet av en seger blev allt större sedan både Örebro och Leksand gjort sitt jobb och tagit tre poäng under kvällen.

Trots att HV hade ledningen tre gånger om mot LHC lyckades de ändå tappa till oavgjort. Sedan vann Linköping efter straffläggning med 4-3 och HV fick nöja sig med bara en poäng.

– Det är ju jävligt surt givetvis när vi gör det här 3-2-målet att vi liksom inte kan stänga ner den matchen. Vi behöver göra det bättre där. Vi har något sorteringsmisstag där och det är lite för avgörande misstag i den här typen av match. Sedan är de lite skarpare på straffar så det är en sur förlust, säger Anton Blomqvist på presskonferensen efter matchen.

Andreas Borgman: ”Tycker att vi lätt hade kunnat ta tre poäng”

Andreas Borgman var en av HV-spelarna som stack ut under matchen men det räckte inte till. Trots en stark tredje period lyckades laget tappa återigen.

Vad är det som saknas för att ni ska få med er segern ikväll?

– Det är väl svårt att säga. Det är lite småslarvigt och jag tycker egentligen att vi ger de deras lägen under matchen. Annars är det överlag en ganska bra hockeymatch av oss och jag tycker att vi lätt hade kunnat ta tre poäng men… Så är det med hockey ibland, säger Andreas Borgman.

Anton Blomqvist:

– Vi får spela ganska mycket i ”pk” i dag och de hänger en balja där. Sedan är det ju det här 3-3-målet som är givetvis ganska frustrerande att släppa in. Det blir en switch och Zion kommer upp som back. Vi har sorterat ut det ganska bra djupt ner men sedan kommer deras back upp och därav kommer Zion ner på bortre stolpen. Det blir lite för snabbt för oss att hinna sortera ut. Det är givetvis frustrerande.

HV71 nära nytt kval: ”Klart att det är tufft”

Förlusten mot Linköping gör att läget nu är mycket prekärt för HV71. De ligger fortfarande kvar under strecket och med fyra matcher kvar att spela av SHL:s grundserie har de fyra poäng upp till Örebro och sex poäng upp till LHC på säker mark.

– Jag ser på det som att vad de andra lagen gör, det råder jag väldigt lite över. Jag behöver lägga all den kraft och tid som jag har här nu till att på något sätt få mitt lag att ladda om. Sedan komma ut och göra en bra prestation uppe i Leksand för att kunna ge oss möjligheten att ta poäng där, säger Anton Blomqvist.

HV71 har därmed inte läget i sina egna händer utan är beroende av att de andra lagen ska tappa poäng om de ska ha chansen att undvika kval.

Ni fokuserar ju såklart på era egna matcher, men hur frustrerande är det att ni måste förlita er på andra resultat också?

– Absolut är det så och det är ju klart att det är tufft så här direkt efter den här matchen, men vi måste bara blicka framåt och ta en dag i taget. Nu får vi titta framåt mot lördag och försöka vinna den matchen. Vi kan inte påverka hur det går i andra matcher utan vi kan bara påverka det vi gör, säger Anderas Borgman.

Har ni fortfarande tro på att ni kan reda ut det här med fyra matcher kvar?

– Ja, det är mycket poäng att spela om så allt kan hända. Det går ju fort i hockey, avslutar HV-backen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects